Así recuerda Óscar Córdoba el Mundial en Estados Unidos: vuelve la ilusión

El regreso de Colombia a un Mundial en Estados Unidos despierta emociones profundas entre las leyendas del fútbol nacional. Uno de los mensajes más sentidos lo compartió Óscar Córdoba, histórico arquero de la Selección Colombia que disputó la Copa del Mundo de 1994. El exguardameta recordó la ilusión y también la desilusión que vivió junto a toda una generación en aquella máxima cita del fútbol.

“Fuimos despedidos con el pueblo colombiano con mucho entusiasmo, pensando en que íbamos a ser campeones del mundo. (…) Cuando se da la eliminación, siento que fuimos huérfanos”, expresó Córdoba, evocando la expectativa que acompañó a la Selección en ese entonces.

Su reflexión se suma a la de otros referentes como Faryd Mondragón, quien reconoció que “poco dimensionaba la responsabilidad que era traer felicidad y alegría a todo un país”. A su vez, Francisco Maturana, técnico de aquella Selección, señaló que “más allá de que había un reconocimiento internacional, nunca escuchó a un dirigente o del cuerpo técnico decir que era favorita”.

Francisco Maturana // Foto. AFP

Estas declaraciones se dieron en una entrevista concedida en el marco de una campaña de Buchanan’s, que reunió a distintas voces del balompié colombiano con el objetivo de rescatar la memoria de lo que significó el Mundial de 1994 y la expectativa que genera volver a la cita mundialista en 2026, nuevamente en territorio estadounidense.



“En Buchanan’s creemos que la familia es mucho más que los lazos de sangre: son las personas con quienes compartimos nuestras alegrías, nuestros triunfos y también nuestras derrotas. Hoy queremos celebrar que, después de ocho años, Colombia vuelve a esta cita deportiva y lo haremos como sabemos: en familia”, señaló Erick Strauss,director de Marketing e Innovación de Diageo Colombia.