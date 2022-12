El PSG, preocupado por lesiones de Neymar y Mbappé de cara a duelo con Liverpool

"Elongación en los aductores derechos" para Neymar y "contusión en el hombro derecho" para Kylian Mbappé: el PSG reveló el diagnóstico que deja en incógnita la participación de las dos estrellas para el duelo de Liga de Campeones contra el Liverpool la semana que viene.

"Se observará un periodo de 48 horas de atención para juzgar la evolución clínica", dijo el club, que debería al menos dosificar a sus dos estrellas el sábado contra el Toulouse en el campeonato liguero para intentar contar con ellos en la visita de los "Reds".



El estado de Neymar es el más preocupante para los especialistas de medicina deportiva contactados por la AFP.



“Es una carrera contrarreloj. Para una elongación de grado 1 son diez días para estar de vuelta", explicó Pascal Maillé, responsable del centro médico de Clairefontaine. "Pero es un poco diferente con los futbolistas profesionales. Hemos visto jugadores con una verdadera lesión ser capaces de jugar un partido al 80-90% de sus capacidades. En cambio, si es grado 2, son tres o cuatro semanas", precisó.



El reumatólogo Olivier Fichez es más optimista: "con una simple elongación, no es imposible jugar. Es posible para un partido, el problema sería encadenar varios", dijo.



Ninguno de los médicos está muy preocupado por Mbappé. "Es manejable", considera Pascal Maillé. "En principio luz verde", opinó Olivier Fichez.



La situación del club parisino en Liga de Campeones es delicada, pues marcha tercero (con 5 puntos) en su llave por detrás de Nápoles y Liverpool (6 puntos).



El martes por la noche, el club parisino vio cómo su pareja ofensiva (que costó 400 millones de euros en total) caía sobre el césped de Milton Keynes, en Inglaterra, y de Saint-Denis, donde jugaban Brasil y Francia respectivamente sus amistosos.



Neymar fue sustituido el martes a los ocho minutos en un amistoso entre Brasil y Camerún en Londres, tocándose los aductores tras un chut. "Salió con molestias en la ingle derecha (...) pero a priori no es una lesión importante", declaró el médico de la 'Seleçao' Rodrigo Lasmar a la televisión brasileña.



Neymar quiso tranquilizar en un mensaje en Instagram. "Gracias a todos los que me mandaron mensajes deseándome una buena recuperación, creo que no fue nada grave", dijo el brasileño.



Mbappé salió por su parte a la media hora de juego con muecas de dolor y la mano sobre su hombro derecho, dañado tras una mala caída.

Las primeras noticias por parte del seleccionador francés, Didier Deschamps, el martes por la noche y la actitud de Mbappé, con una sonrisa en el banquillo, invitaban al optimismo respecto al joven galo.

"Tenía un dolor en el hombro tras su caída (...) pero no hay una preocupación particular", dijo Deschamps. Ha tenido un choque "bastante importante" pero no "una torsión u otra cosa", precisó.

En caso de no poder contar con la pareja en el ataque para el compromiso contra los "Reds", el PSG se quedaría sin una dupla que ha marcado cinco de los 11 goles de los parisinos en Liga de Campeones esta temporada, y que acumula 21 tantos en la liga francesa.

El escenario sería complicado para Thomas Tuchel pues su equipo no tiene margen de error en Liga de Campeones, el principal objetivo de los propietarios cataríes.

El entrenador alemán podría alinear a Ángel Di Maria y Julian Draxler alrededor del delantero Edinson Cavani en caso de ausencia de Neymar y Mbappé.

Di María ha ofrecido un buen inicio de temporada, salvando al PSG contra el Nápoles (2-2) en los instantes finales del partido. Durante su renovación a finales de octubre, hasta 2021, el argentino habló de la "confianza" que le dio "el nuevo entrenador".

Más irregular, el germano Julian Draxler también está en un buen momento, pero sabe que "la competencia es feroz con Mbappé y Neymar, dos de los mejores jugadores del mundo", dijo hace unas semanas.

París recuerda el trauma de la temporada pasada con la importante lesión en el pie derecho de Neymar, que le impidió participar en el partido de vuelta de los octavos de final de la "Champions" contra el Real Madrid (2-1) el pasado 6 de marzo.