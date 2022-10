El regreso de Russo nos llenó de motivación: Jhon Duque

¿Qué es lo que más extrañaron los jugadores de Millonarios de su DT, Miguel Ángel Russo, mientras estuvo dos meses en Argentina en tratamiento médico? Jhon Duque, volante defensivo y piedra angular del equipo, dice que, pese a que Gottardi sumplió bien su labor de entrenador, Russo tiene una manera diferente de manejar los errores del equipo.

Vea también: " Siempre valoraré el cariño de Millonarios, eso gratifica el alma: Russo

Publicidad

El regreso del técnico al banquillo albiazul se dio este miércoles en El Campín en la goleada 4-0 ante Deportivo Lara por Copa Libertadores, encuentro en que Millonarios se mostró diferente a cuando estuvo al mando del asistente técnico.

“Ese momento fue muy emotivo para todos nosotros en el sentido de que es una persona que ha pasado por cosas difíciles en su vida y volver a estar con nosotros después de tantas circunstancias es un espaldarazo hacia nosotros, nos llenó de motivación y de ganas de salir a respaldarlo a él”, explicó Duque.

También dijo que el trabajo que la plantilla venía haciendo “con el profe Gottardi era muy similar, la verdad que la idea de juego era prácticamente la misma, la diferencia está en detalles pequeños pero que muchas veces marcan la diferencia, como decirle a cada uno en qué se está equivocando y encontrar la manera de decirlo”.

Sin embargo, dice, “a veces el profe Gottardi se daba cuenta, pero lo decía muy general y no lo tomábamos tan personal.

Publicidad

El profe Russo tiene palabras fuertes para hacerlo caer en cuenta a uno en qué se está equivocando y creo que eso es muy importante a la hora de hacer equipo y pensar en el colectivo”.

Por otro lado, Duque habló sobre el rápido ascenso en su carrera como futbolista profesional, que durante 8 semestres tuvo que llevar al tiempo con sus estudios de Ingeniería Industrial en la Universidad de Los Andes.

Publicidad

tuvo que dejar de estudiar pues, dice, “este semestre tenemos partidos casi todas las semanas (…) hasta el momento no han colaborado en la universidad, de pronto me ha faltado contactarme con la gente adecuada pero sí sería muy bueno que me ayudaran para poder terminar lo más pronto posible”.