El sueño es que Nacional sea el campeón del Mundial de Clubes: Andrés Botero

Andrés Botero, nuevo presidente de Atlético Nacional, en dialogo con El Camerino se refirió a los nuevos proyectos que vienen para el conjunto verdolaga.



“Hace pocos días me llamaron a consultarme y tomé la decisión, Nacional es un club que he querido toda la vida, del que he sido hincha toda la vida y ya era justo tener algo aquí en Medellín con mi familia”, dijo.



Botero aseguró que uno de los principales objetivos es superar el listón que dejó Juan Carlos de la Cuesta.



“Siempre me han gustado los retos y este es uno muy importante (…). El sueño es que Nacional sea el campeón del Mundial de Clubes (…). Estuvimos muy cerca en Japón, ya pasamos la etapa de primiparos y vamos a prepararnos para que Nacional gane la Copa libertadores y juguemos el Mundial de Clubes”, señaló.