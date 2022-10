"El tema económico es lo que menos le debe preocupar a Santa Fe": Hugo Rodallega

El delantero colombiano Hugo Rodallega menos habló en Blog Deportivo de BLU Radio sobre su posible llegada a Santa Fe, contratación que sería el fichaje estrella del fútbol profesional colombiano.

“Por el momento no voy a Santa Fe, pero he tenido conversaciones, he tenido llamadas telefónicas del equipo de la capital e inclusive con otros equipos de Colombia (…) Es complicado decir que faltan pequeños detalles, ellos me han dicho números y yo también”, mencionó.

“Yo he sido muy sincero, el tema económico es lo que menos le debe preocupar a Santa Fe o al equipo que quiera contar con mis servicios en Colombia (…) Si fuera por plata me quedaría acá”, añadió.

Contactos con Atlético Nacional

“El tema con ellos fue más complicado porque tenía 7 meses para terminar mi contrato, entonces era mucho más complicado porque se hablaba de cláusulas de recisión y demás. Ahora es mucho más fácil”, mencionó.

América de Cali

Por otro lado, el delantero que actualmente milita en Trabzonspor de Turquía no descartó la opción del cuadro escarlata. Esto al responder de manera jocosa y divertida al ‘Tulio Gómez’ de BLU Radio.

“Don Tulio llámeme usted directamente (…) Con un bulto de arroz y una caja de huevos yo estoy feliz”, dijo de manera divertida.

