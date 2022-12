El video que desnuda la tensa relación que existe entre Pogba y Mourinho

A través de redes sociales circula un video que correspondería al último entrenamiento del Manchester United este miércoles y que desnuda la tensa relación que se vive entre el francés Paul Pogba y en entrenador portugués José Mourinho.



En las imágenes se puede evidenciar el momento exacto en el que ambos se reencuentran en el entreno y cómo el francés llega con alegría y optimismo, pero su rostro se transforma inmediatamente al saludar al entrenador luso, quien, evidentemente, le expresa su malestar. Sus rostros lo dicen todo: la relación está rota.

⚽️🎥 Tremendas imágenes del la situación que se vive entre Paul Pogba y Jose Mourinho en el entrenamiento de hoy del #ManUtd. #DeportesW pic.twitter.com/qiIlF7NLmI — Pipe Sierra (@PipeSierraR) September 26, 2018

Publicidad

Cabe señalar que Pogba no volverá a ser el capitán del Manchester United mientras José Mourinho sea el entrenador,En ausencia del ecuatoriano Antonio Valencia, Pogba llevó el brazalete de capitán en los partidos de la Premier League contra el Leicester y el Brighton y en el estreno en Champions contra el Young Boys suizo.Sin embargo, las recientes declaraciones del campeón del mundo francés criticando el planteamiento de juego tras el empate a un gol contra elSegún The Times, Mourinho reprochó a Pogba, delante de todos sus compañeros de vestuario,"La única verdad es que he tomado la decisión de que Paul deje de ser el segundo capitán","Soy el entrenador y tomo estas decisiones, no me he peleado con nadie, no hay problema en absoluto.Pogba no fue convocado para el partido de Copa de la Liga contra el Derby County,Esta decisión sería el último capítulo hasta el momento de la complicada relación entre ambos,Con esta decisión, además "Mourinho ha querido enviar un mensaje al plantel del United", que no sería otro que recordar "

a los jugadores quién es el jefe", según The Times.

Con su reciente título de campeón del mundo, desempeñando un papel importante en los Bleus,Esta temporada, el francés ha marcado cuatro goles en siete partidos y dio el pase al brasileñoSin embargo, Pogba también fue el jugador que perdió la pelota en el gol del empate de los Wolves,"Estábamos en casa y deberíamos haber jugado mucho mejor contra los Wolves. Tenemos que atacar",, añadió.el nombre de Pogba también apareció por el presunto interés del Barcelona en contratarle.