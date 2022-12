En duda regreso del fútbol a Bogotá: equipos no han pedido el estadio El Campín

La directora del Instituto de Recreación y Deporte de Bogotá (IDRD), Blanca Inés Durán, aseguró que hasta el momento no hay solicitud de préstamo del estadio El Campín por parte de Santa Fe ni Millonarios, por lo que hasta el momento no existe cronograma alguno de partidos programados.

Vea también: Fecha confirmada: con el juego Cali vs Millonarios se reanuda la liga colombiana

“En este momento no han solicitado, por parte de la Dimayor, el préstamo de El Campín oficialmente. Nosotros todavía no tenemos una programación de préstamo”, indicó la funcionaria.

De acuerdo con la declaración de Durán, los protocolos en el estadio capitalino están listo, pero sin solicitud de los equipos no se puede dar autorización alguna.

Publicidad

“Hemos venido trabajando con los equipos profesionales para el protocolo de bioseguridad de El Campín y ellos han hecho visitas para verificar que se pueda cumplir, pero no nos han hecho una solicitud oficial de cronogramas de partidos y en este momento no están autorizados”, afirmó.

En cuanto al estadio de Techo, Durán dijo que faltan pasos de revisión del protocolo. En dicho escenario deportivo juega como local el equipo La Equidad.

Conozca más: Me gustaría jugar en mi sede, pero si queremos fútbol debemos acatar órdenes: Gamero

Escuche a Blanca Inés Durán, directora del IDRD en entrevista con Mañanas BLU:

​