En Paraguay hay una incertidumbre molesta por el tema Osorio: Nelson Cuevas

El exfutbolista paraguayo Nelson Cuevas pasó por los micrófonos de Estadio BLU para hablar del proceso que la selección ‘albirroja’ comienza con el entrenador colombiano Juan Carlos Osorio.



“Juan Carlos Osorio es un profesional con todas las letras, es una persona trabajadora y ojalá que le vaya de lo mejor acá”, señaló.



Cuevas lamentó que en Paraguay y en varias partes del continente se hable de que Osorio en cualquier momento pueda dejar la selección de su país y llegue al banquillo de Colombia.

“Lamentablemente hay una pequeña incertidumbre. Osorio manifestó que tiene las puertas abiertas si Colombia lo quiere contratar y eso, evidentemente, no cae tan bien en el pueblo paraguayo. Cuando a alguien se contrata debe estar al cien en cuerpo y alma”, dijo.



El exfutbolista precisó que le incomoda que Osorio hable de otra selección cuando tiene bajo su mando al combinado paraguayo, con objetivos claros e importantes como la Copa América y las Eliminatorias rumbo a Catar 2022.



“Me gustaría que Osorio se manifieste y diga que exclusivamente va a quedar con Paraguay y que Colombia nombre un técnico. Si Colombia nombra a alguien se terminarán todas las especulaciones”, agregó.



Finalmente, el exjugador se mostró confiado en el potencial de Osorio para formar nuevos jugadores que contribuyan a un futuro prometedor del seleccionado albirrojo.



“Hoy en día Colombia está pasando por un momento futbolístico excelente. Paraguay no lo está pasando, no estamos teniendo jugadores de jerarquía, pero creo que Osorio puede llegar a mentalizar y encarrilar el proceso de eliminatorias”, aseguró.

