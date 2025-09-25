Entrenador de la NBA visita Antioquia para compartir su experiencia con jóvenes basquetbolistas

El reconocido entrenador Ronnie Taylor, con trayectoria en el baloncesto de élite estadounidense y experiencia en la NBA, llegará a Antioquia para encabezar, entre el 26 y el 28 de septiembre, un campamento especializado en Medellín, liderado por el club 'Paisas'. Su visita busca fortalecer la formación de jóvenes basquetbolistas de la región.

El eje central del programa será el perfeccionamiento técnico y táctico individual, siguiendo estándares internacionales de preparación. La metodología está diseñada para elevar el nivel competitivo con un enfoque integral y adaptado a la realidad local.

Las sesiones prácticas diarias estarán a cargo de un staff de entrenadores paisas, quienes complementarán el trabajo con planes progresivos. Taylor liderará los entrenamientos de habilidades específicas (drills), basados en su experiencia con jugadores de élite.

El campamento también incluirá competencias de habilidades individuales, donde los participantes pondrán a prueba su ejecución técnica, y competencias de equipos, orientadas al desarrollo de la lectura táctica y la toma de decisiones en situaciones reales de juego.



La actividad se desarrollará en cuatro canchas, con grupos de trabajo organizados para una mejor atención. Cada grupo contará con dos entrenadores y un jugador profesional, lo que, de acuerdo con los organizadores del espacio, garantizará un acompañamiento cercano y retroalimentación constante.

Además, en medio del campamento con Ronnie Taylor, se dictarán charlas magistrales a cargo de reconocido entrenador, así como de otros jugadores profesionales y entrenadores invitados, con el objetivo de profundizar en la disciplina, la mentalidad y el liderazgo como pilares del desarrollo deportivo y personal.