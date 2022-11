Era como llevar un cuchillo detrás: Carapaz sobre el Movistar Team

Una nueva polémica con el Movistar Team como protagonista se conoció tras las duras declaraciones de Richard Carapaz, campeón del Giro de Italia 2019 con la escuadra española, quien aseguró que estar en ese equipo era como tener un “cuchillo detrás”.

En entrevista con Valentí San Juan, el ecuatoriano se despachó contra el Movistar Team y dejó en evidencia el mal ambiente que se vivía en la interna del equipo, del que también salió el colombiano Nairo Quintana.

El múltiple liderazgo del Movistar Team en las grandes carreras es innegable, precisamente fue una de las razones por las que Nairo Quintana salió del equipo que defendió por ocho años, al que mencionó Carapaz en su más reciente entrevista, donde dejó a la luz los problemas que tuvo.

“Vivir esas circunstancias es muy difícil. No sabes si el día de mañana te va a tocar a ti o si el equipo no va a esperar por ti, porque el líder es otro. Es como llevar un cuchillo detrás y no sabes cuándo te va a caer”, reveló sobre lo que vivió, sobre todo, en el Giro 2019, cuando compartió el liderato con Mikel Landa.

La mala relación dentro del Movistar Team fue razón suficiente para que saliera del equipo

español directo al Team Ineos, una decisión de la que no se arrepiente.

“Era el momento indicado y no me arrepiento de nada. Ganamos una grande en Movistar, aunque me llamen de todo, no les debo nada. No tengo la pena o la tristeza de haberme ido”, confesó.

Incluso, explicó que irse para Ineos lo convenció cuando le propusieron ir a su ritmo, algo que, insiste, no hubiera pasado en Movistar.

“Desde Ineos me decían que se iban a adaptar a mí, que no sería yo el que se adecuara a ello. En Movistar no había tenido la oportunidad de que un grupo se adaptaran a mí, que no tuviera que adaptarme yo”, contó.

En Ineos, justamente, comparte popularidad con Egan Bernal, Geraint Thomas y el múltiple campeón Chris Froome, pero según Carapaz, los planes están centrados en el cambio generacional que él y el colombiano liderarían.

“Antes de firmar lo analicé mucho, sabía qué panorama había, ellos tienen un hueco en el equipo. Yo quiero ganarme a la gente, que sepan que valgo para el equipo y que tengo las condiciones para una gran vuelta. Quise apostar por ese cambio, sabía que tal vez sería difícil. Tras hacer el cambio tenía algo de duda, pero se disipó. Con Egan he hecho amistad”, confesó.