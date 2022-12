Es falso, dijeron lo de mi esposa sin pruebas, vamos a limpiar su nombre: Morelos

Alfredo Morelos, jugador del Rangers de Escocia, habló sobre la situación que vive actualmente por los constantes hechos de racismo que ha vivido, además de la publicación que hicieron medios ingleses culpando a su esposa de contratar un detective privado para instalar un dispositivo en el carro del jugador.

El futbolista colombiano descubrió a un hombre manipulando su carro Lamborghini luego de salir de un restaurante con su pareja en los últimos días. Después del incidente, el diario Sunday Mail aseguró que había sido su esposa quien habría contratado un detective para instalar un dispositivo de vigilancia.

“Fue verdad lo del hombre en mi auto, no sé qué intención tenía, lo que ha especulado la prensa es muy falso, ella está gestante. Hicieron la publicación sin tener pruebas, vamos a hacer algo para limpiar el nombre de ella, en el estado que está, de seis meses de embarazo, es complicado, ella se siente incómoda”, aseguró Morelos en conversación con Blog Deportivo.

Además, Morelos aseguró que iba a tomar medidas legales en contra del diario que hizo la publicación inicial y del que hicieron versiones medios de comunicación por el mundo.

“Estamos tratando de limpiar el nombre de ella, ella no está involucrada en este tema”, añadió.

Por otro lado, Morelos resaltó lo incómodo que es vivir en medio de constantes insultos racistas en su contra, en los que, incluso, han ofendido a su mamá.

“Cuando meto los goles y celebro la gente empieza a insultarme, a tirarme cosas, se han metido con mi mamá y mi familia. Este es mi trabajo, es lo que hago, es mi pan de cada día”, contó.

Sin embargo, el no saber el idioma de los aficionados en la liga escocesa no ha sido ajeno para que se dé cuenta de los insultos que recibe él y su familia.

“Gracias a Dios no entiendo el idioma, pero una vez se metieron con mi madre, me hicieron un cartel muy grande, los compañeros me dijeron que no mirara hacia la tribuna, pero el cartel era demasiado grande”, comentó.

Por ahora, Morelos sigue jugando la liga escocesa como uno de los jugadores más importantes de la plantilla, razón por la que el mismo Steven Gerard lo respaldó recientemente y hasta resaltó que no estaba a la venta.

Escuche aquí la entrevista completa con Alfredo Morelos en Blog Deportivo:

