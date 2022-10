Es una competencia sana, pero mi mentalidad es la de estar en el once: Félix Micolta

El extremo derecho del América de Cali Félix Micolta habló en El Camerino de Blu Radio sobre su regreso al fútbol colombiano y su papel en el conjunto escarlata.



“Estoy feliz de estar en este equipo. Cuando estás bastante tiempo por fuera sabes que la competencia en nuestro país es fuerte, entonces la idea era regresar de la mejor manera y ahora hay que seguir trabajando para seguir manteniéndonos”, dijo.



De igual forma, el jugador del conjunto vallecaucano, tras declarar que quiere ganarse un puesto en el once, explicó cómo es la competencia dentro del equipo.



“Es una competencia muy linda y sana, pero mi mentalidad y mis ganas son siempre de jugar como titular, entonces voy a darlo todo en el día a día para estar cada ocho o cada quince en el once inicial”, afirmó.



Asimismo, Micolta desveló por qué escogió el Amércia y cuál es su funcionamiento dentro del juego del ‘Polilla’ Da Silva.



“El América fue el que habló con mi club en México, hicieron todo mucho más formal. A mí me gustó mucho la idea y se dio todo de la mejor manera. (…) Mi posición es muy, muy importante porque lo que está planteando el profe es un juego muy vertical por las bandas con jugadores rápidos, entonces creo que seremos muy notables dentro del esquema”, señaló.

Vea aquí: La historia de Yilmar Angulo y la razón de su retiro prematuro del fútbol



Por último, el nariñense destacó su paso por el fútbol mexicano y las mejoras que este le hizo como jugador.



“Se aprende muchas cosas. En el fútbol mexicano es un ida y vuelta constante, el fútbol no para. En la parte física siempre sé que debo estar bien, también mejoré muchos aspectos como aguantar mejor la pelota porque años atrás fallaba mucho en eso”, mencionó.