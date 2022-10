Espero que estar en China no me prive de regresar a mi selección: Freddy Guarín

Freddy Guarín, volante de Shanghái Shenhua de China, habló en El Camerino sobre su presente deportivo y el cambio que ha tenido su vida desde que llegó a jugar a ese país.

“Asumo con más naturalidad el cambio de horario, la comida y el clima, aunque al principio sí estaba muy confundido porque los horarios de Italia a los de China son casi 7 horas de diferencia”, comentó.

“Me siento muy bien jugando en China porque tenemos jugadores con ganas en el equipo que complementan mi juego, creo que vamos a hacer cosas importantes este año”, agregó.

Guarín mencionó que, pese a sus logros deportivos en varios equipos europeos y ahora en la Liga de China, no olvida el día de su debut contra el Deportivo Cali en el Pascual Guerrero vistiendo la camiseta del Envigado.

¿Se puede ser feliz jugando en China?

“Haber llegado a China ha sido una de las grandes experiencias de mi carrera que me permitirán ser mejor jugador.

Ha sido un tiempo que me ha permitido entender muchas cosas en mi vida”, dijo el volante colombiano.

Asimismo, señaló que la cultura de ese país es muy organizada, lo que le ha permitido adaptarse con facilidad y seguir creciendo como profesional.

“Es una linda experiencia porque esto es una cosa de locos, este lado del mundo es increíble”, puntualizó.

La selección Colombia

Señaló que, aunque las críticas de la gente por jugar en China pegan duro, está trabajando “fuerte” para algún día regresar al combinado nacional.

“He estado siempre activo y trabajo y trabajaré porque la selección para mí lo es todo. Solo espero que el estar en China no me quite la posibilidad de regresar”, añadió.

“Estoy muy confiado en que la selección llegará al Mundial y, aunque no es fácil, creo que tenemos el grupo y el talento para poder llegar a Rusia”, dijo el oriundo de Puerto Boyacá.

Su amor por el Inter

Freddy no ocultó su amor por el equipo italiano y recordó con mucho cariño su paso por la Serie A.

Finalmente, mencionó que espera algún día regresar al Inter, pues fueron muchos los momentos de alegría y gloria que vivió vistiendo su camiseta.