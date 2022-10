Espero seguir anotando goles para dedicárselos a mi hermana: Déiber Caicedo

Déiber Caicedo habló en El Camerino de la dedicatoria especial que tuvo el pasado miércoles luego de anotar un gol en la victoria del Deportivo Cali 4-0 ante el Boyacá Chicó. El debutante, rindió un homenaje a su hermana fallecida, en la celebración del tanto.

“Venía tratando de que se dieran las cosas, con un lindo gol y una dedicación especial a una persona que ya no está con nosotros, a mi hermana que la extrañamos mucho, es para ella”, dijo.

Caicedo confesó que pasó por su mente en el momento que logró el gol. “Cuando el balón tocó la red lo primero que se me vino a la cabeza fueron los recuerdos de mi hermana, que me llenan de mucha nostalgia, no poderla abrazar y estar ahí para dedicárselo en persona, ya está lejos de nosotros”.

Aseguró que “espera seguir anotando goles para dedicárselos a mi hermana”.

