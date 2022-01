"Estaba destrozado": el infierno de dolor y enfermedad que atravesó Rafa Nadal en el Australian Open

En su camino a un nuevo título del Grand Slam, el tenista español tuvo que superar una dura prueba al enfrentarse al canadiense Denis Shapovalov en el Abierto de Australia.

Debido no solamente a la experiencia de su rival, sino también a las altas temperaturas de Melbourne, el deportista afrontó un golpe de calor que le tuvo fuera de la cancha por varios minutos.

En las imágenes tomadas durante el último set del partido se le ve sentado, visiblemente dolorido y con gestos que evidenciaban sus molestias mientras intentaba refrescarse:

"Lo que he tenido ha sido un golpe de calor, se me cerró el estómago, me sentía mareado, no tenía buenas sensaciones corporales a nivel de respiración", afirmó Nadal en rueda de prensa en la últimas horas.

"No me estaba encontrando bien con mi estómago, me tomaron la tensión y comprobaron que estaba bien" sin embargo, en las grabaciones tomadas durante el tenso momento, el tenista no puso ocultar sus gestos de dolor. El calor que presentó Melbourne Park, superó los 30 grados mientras se llevaba a cabo el partido.

Sin embargo y pese a todo, Nadal se impuso a Shapovalov en los cuartos de final tras una disputa de cinco sets que acabó 6-3, 6-4, 4-6. 3-6 y 6-3 a su favor. Al cierre del partido, sin embargo, el tenista tuvo que recibir asistencia médica.

