Estadio BLU: El fútbol del Chapecoense un año después de la tragedia

Homenaje al Chapecoense

El 28 de noviembre de 2016 será recordado como un día de dolor, tragedia y luto para el mundo del fútbol.

Publicidad

Ese día el Chapecoense de Brasil llegaba a Colombia a disputar la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Nacional, el trágico final de esta hazaña quedará guardada en el corazón de los futboleros.



El equipo perdió a 19 jugadores, 71 muertos en total entre cuerpo técnico, directivos y periodistas. 6 sobrevivientes, tres de ellos jugadores del equipo: Alan Ruschel, Jakson Follmann el defensa Helio Neto.

Publicidad







Uruguay tampoco puede quejarse del sorteo, en el que ha quedado emparejada en el grupo A junto a la anfitriona Rusia, Egipto y Arabia Saudí.



El único pero para Celso Otero, el adjunto del DT Óscar Tabárez, que no asistió al sorteo, fue que la Celeste no juegue el partido inaugural contra Rusia: "Merecíamos la posibilidad de estar con los ojos de todo el mundo en ese primer partido, pero no tocó y buscaremos trascender por los éxitos deportivos".



El seleccionador cafetero José Pékerman, no obstante, no quiso echar las campanas al vuelo: "Yo no soy de exteriorizar tanta alegría porque sé lo que es un Mundial y sé lo que es competir" en un grupo muy parejo.



De clasificarse, Colombia debería tener a priori a Bélgica o Inglaterra como rivales de octavos.



La otra selección sudamericana presente en Rusia, Perú, jugará en el grupo C junto a Francia, Australia y Dinamarca. "Es un grupo que se puede amoldar a nosotros y que en la competencia son rivales interesantes, de mucho cuidado", comentó el seleccionador Ricardo Gareca.



Dando a Francia como favorita para ganar el grupo, Perú podría tener que jugar en octavos, si acaba segunda, contra Argentina.