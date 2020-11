Estamos dispuestos a cubrir todos los costos de la cirugía: médico sobre caso de Vladimir Marín

Este miércoles en Blog Deportivo hablamos con el médico cirujano Javier Soto, quien ayudará al deportista Vladimir Marín a cubrir todos los gastos de la cirugía.

Estamos dispuestos a ayudar y a cubrir todos los costos de la cirugía de la Vladimir, ustedes nos dicen que hay que hacer, estamos dispuestos a ayudarlo por completo. Dijo el médico

Ante el anuncio, el exjugador se mostró agradecido por la ayuda recibida por parte del cirujano.

"Estoy muy agradecido por todo lo que están haciendo y qué bendición que esté pasando todo esto. Es una bendición de Dios, todo lo que estoy haciendo del sorteo espero que sirva para poder viajar", dijo Vladimir Marín.

En diálogo con BLU Radio, Vladimir Marín, exjugador colombiano, contó la difícil situación por la que está pasando tras haber sufrido un accidente automovilístico en Asunción, Paraguay, país donde reside.

Publicidad

“Diez días atrás me volqué en una camioneta con un amigo, gracias a Dios a él no le paso nada, pero yo fui el más perjudicado. Tengo un corte en la cabeza que baja por el cachete izquierdo, perdí parte de la cara y ahora me estoy recuperando”, contó el exfutbolista del Deportivo Cali.

Además, Marín comentó que ha realizado rifas y recolectas para poder reunir el dinero necesario para someterse al procedimiento quirúrgico.

Le puede interesar:

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto.