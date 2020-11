Estamos en nuestra casa y aquí mandamos nosotros: Queiroz sobre partido ante Uruguay

El técnico de la Selección Colombia, Carlos Queiroz , habló en una rueda de prensa sobre lo que viene para el seleccionado colombiano de cara a los partidos ante Uruguay y Ecuador en la tercera y cuarta fecha de las Eliminatorias rumbo a Catar 2022.

Queiroz se refirió a varios temas, uno de ellos fue el de la convocatoria de los jugadores y señaló que los 24 convocados están listos para enfrentar los partidos que se vienen en las Eliminatorias.

Hay decisiones que debemos tomar desde la forma deportiva, las lesiones y ahora, infortunadamente para nosotros y el mundo, el tema de la COVID. Yo tomé la decisión por estos 24 jugadores y nadie la va a discutir. Dijo

Sobre el polémico tema de Sebastián Villa , agregó que estaba en la lista de los 42 jugadores que estaban bloqueados, por lo que señaló que hay que analizar el tema desde el punto de vista deportivo, pues afirmó que si está listo para jugar en Boca podría quedar en el radar de la Selección.

Luego, como lo expliqué, pienso que hay que analizar el punto de vista deportivo y eso está claro. Si está listo para jugar con Boca, seguro que es un jugador que va a quedar en nuestro radar. Lo importante es su rendimiento, si está listo para Boca estará listo para Colombia. Afirmó.

El jugador Edwin Cardona es una de las sorpresas de la convocatoria de cara a los juegos ante Uruguay y Ecuador. El técnico afirmó que con su calidad de juego y junto a James Rodríguez lograrán dirigir los partidos.

"A mí me gusta mostrar criterios que son muy claros en los últimos años. Su intensidad, velocidad de ejecuciones, todos tienen que trabajar y defender. No soy solamente yo el que está viendo el fútbol de Europa, queremos estar en ese nivel. No hay opción para nadie, no hay calidad sin saber defender y atacar", agregó.

Sobre la ausencia de Dávison Sánchez, quien no pudo reunirse con la Selección por temas familiares, agregó que esa fue su decisión y ahora su prioridad es su familia.

Por otro lado, afirmó que uno de los temas importantes que hay que trabajar con la Selección es el de los arqueros, pues señaló que pensaron en traer a cuatro porteros para darles la oportunidad de estar en contacto del nivel alto.

Si David Ospina no puede estar qué podemos hacer. Eso pasó en la gira asiática. Así que desarrollamos un plan de desarrollo de arqueros en Colombia. Nueve defensas. Infortunadamente en esta convocatoria no pudo estar nuestro principal preparador arqueros. Afirmó

Finalmente, el técnico Carlos Queiroz señaló que su único objetivo es preparar bien al equipo para jugar contra Uruguay, pues señaló que es un juego crítico, porque es el segundo equipo en el escalafón de Suramérica.

"Estamos en nuestra casa y aquí mandamos nosotros. Sabemos que enfrentamos un equipo muy bueno y tenemos que estar con una obsesión de querer cambiar, crecer y mejorar", aseguró.