Estos son los colombianos que participarán en la Vuelta a Holanda 2025

El ciclismo regresa con la renacida Vuelta a Holanda, competencia que se disputará entre el 14 y el 19 de octubre y tendrá a los Países Bajos como gran protagonista. La carrera recupera la esencia del ciclismo neerlandés y servirá como el último evento del calendario europeo antes del invierno.

Esta prueba por etapas vuelve después de décadas de ausencia y forma parte del UCI Europe Tour, representando la recuperación de un formato que había desaparecido desde mediados de los años 2000. Su recorrido combina tradición e innovación, al incluir contrarrelojes, tramos ondulados, largas secciones expuestas al viento y segmentos con grava, lo que hará de la competencia un desafío impredecible para los ciclistas.

Aunque en el papel se presenta como una carrera nueva, evoca a la recordada Ronde van Nederland, disputada entre 1948 y 2004. Durante más de cinco décadas, esta prueba coronó a varios campeones neerlandeses que le dieron a los Países Bajos un lugar destacado en la élite del ciclismo internacional.



Colombiano participará en la Vuelta a Holanda

La competencia, que durará cinco días, contará en su mayoría con ciclistas europeos, especialmente de Países Bajos, Bélgica y Alemania. Sin embargo, destaca la participación de un latinoamericano: Germán Darío Gómez, colombiano integrante del Team Polti–VisitMalta. Gómez será el único corredor de la región en esta edición, por lo que enfrentará un gran reto en territorio europeo, donde espera dejar en alto el nombre de Colombia.

Germán Darío Gómez, ciclista colombiano Federación Colombiana de Ciclismo

Cuál es la importancia de la Vuelta a Holanda para el ciclismo neerlandés

El renacimiento de la Vuelta a Holanda representa un paso clave para el ciclismo neerlandés, que en los últimos años ha enfrentado dificultades logísticas y de seguridad que llevaron a la cancelación de competencias como la ZLM Tour y la Veenendaal-Veenendaal Classic.

Por ello, la reapertura de esta carrera significa una inyección de optimismo para los pedalistas locales y una oportunidad para equipos y corredores internacionales de medirse en el desafiante escenario del ciclismo en los Países Bajos.