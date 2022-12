Estoy listo y con mucha ilusión de retomar el camino de triunfos para el país: Farah

El tenista colombiano Robert Farah, a quien le levantaron la suspensión este lunes dentro del proceso por dopaje tras dar positivo por boldenona, indicó, en diálogo con Mañanas BLU, que tras la decisión de la Federación Internacional de Tenis (ITF) se siente muy ilusionado y con muchas ganas de retomar su camino junto a su compañero, Juan Sebastián Cabal.

“Amanezco súper bien, con mucha ilusión y con muchas ganas de retomar nuestro camino con Sebas (Cabal) para seguir cosechando triunfos para el país ”, dijo.

Preguntado por cómo ha sido el último mes, desde que recibió la triste y dura noticia de positivo por boldenona, el campeón colombiano aseguró que fue un tiempo “muy complejo, de muchas enseñanzas, de altibajos y de entender que la vida puede dar sorpresas y puede de un día para otro cambiar el mundo”.

“Siempre estuve apegado a Dios y lo afronté de esa manera. Un día, de un correo para otro, puede cambiar tu mundo y tienes que estar preparado para entender que todo lo que sucede es perfecto”, agregó el tenista nacional.

El proceso judicial

Farah, campeón en Wimbledon 2019, manifestó que tras conocer su suspensión se rodeó de un grupo de trabajo muy dedicado y profesional para poder demostrar su inocencia y salir a flote de este negro episodio, que, por fortuna, hoy tiene un final feliz.

“Me siento muy afortunado, me rodeé de abogados muy buenos, muy competentes. Me centré mucho en demostrar que sí fue un accidente y que en ningún momento se intentó hacer algo ilegal”, aseguró.

“Desde un comienzo se buscaron las pruebas. Igualmente, había una serie de cosas que me ayudaban bastante, como el nivel de boldenona completamente mínimo en mi orina. Era tan mínimo que el mismo cuerpo lo puede producir endógenamente”, subrayó Farah, quien reconoció que el proceso para demostrar su inocencia fue costoso económicamente.

“Teníamos unas pruebas muy contundentes y gracias a Dios se dio todo (…) Hicimos una trazabilidad de lo sucedido y luego se evaluó todo el caso del ganado y demás. Tuve una gran ayuda de un toxicólogo, que me ayudó a entender cómo funciona la sustancia en el cuerpo”, indicó.

Su alimentación

Robert fue enfático en sostener que, como deportista de alto rendimiento, siempre se cuida de su alimentación y procura tener dietas lo más naturales posible.

“Mis dietas y suplementos siempre han sido completamente naturales. Nunca me he tomado nada sintético. Mis bebidas hidratantes son minerales puros. Soy muy cuidadoso con lo que me tomó”, insistió el deportista colombiano.

