Falcao marcó doblete con Mónaco y suma 201 goles en Europa

Un doblete del imparable Radamel Falcao y dos goles de Stevan Jovetic y Rachid Ghezzal sirvieron al Mónaco (2º) para ganar 4-0 al Lille (17º), este viernes en el arranque de la séptima jornada francesa, en el sexto partido sin victoria para el equipo dirigido por Marcelo Bielsa.

El gol del Tigre Falcao @FALCAO para el 3-0 del AS Monaco - Olfato de Goleador. Bien Tigre. pic.twitter.com/NwYhnNct19 — Enki Nudimmud 🥑🥑🥑 (@ENKIYM) September 22, 2017

Gracias a su sexto triunfo de la temporada, el Mónaco, vigente campeón francés, suma 18 puntos, los mismos que el líder París Saint-Germain, que el sábado juega en Montpellier (12º).

El 2do Gol del 🐯 @FALCAO en la victoria de @AS_Monaco 4 @losclive 0, anotacion #201 en Europa. pic.twitter.com/GaXHAx1e6k — OSCAR JAVIER GARCES (@DOGORBiG) September 22, 2017

Jovetic (24), Ghezzal (30) y Falcao (48 y 73 penal) plasmaron la superioridad visitante. En uno de los mejores momentos de su carrera, el ariete colombiano suma 11 goles en siete jornadas, siendo sin duda el jugador más decisivo de la Ligue 1.

La diferencia entre un experto Mónaco y el joven Lille fue enorme en el Estadio Pierre-Mauroy antes de que el equipo del Principado reciba al Oporto, el martes en la Liga de Campeones.

"Es imposible no estar preocupado. Me siento responsable de la situación. Lamento mucho el precio pagado por los jugadores pero es la realidad que deben afrontar. Estoy muy decepcionado por no estar a la altura de las expectativas", dijo Bielsa tras el partido.

El equipo dirigido por el portugués Leonardo Jardim sigue girando alrededor de un Falcao espectacular. Primero marcó al aprovechar de cabeza un rechace tras una jugada de Rony Lopes y luego lo hizo de penal, cometido sobre Jorge.

Pero sobre todo dejó un gran entendimiento con otro atacante de nivel como Jovetic, que se fabricó su gol girándose en la frontal del área y disparando cerca de uno de los postes.



