Falcao se llevó todos los halagos del exárbitro anónimo que publicó polémico libro

Un antiguo árbitro de la primera división francesa reveló en un libro los claroscuros de los jugadores y entrenadores, entre los que destaca al colombiano Radamel Falcao, jugador del Mónaco a quien considera "un chico encantador".

De igual manera, a Nabil Fekir (Lyon) y Hatem Ben Arfa (PSG), los critica duramente.

Publicidad

En "Je suis l'arbitre masqué" ("Yo soy el árbitro enmascarado"), que publicará esta semana la editorial Hugo Sport, el excolegiado, quien firma bajo el anonimato la obra, cuenta los entresijos entre las cuatro líneas y relata sus relaciones con jugadores, entrenadores y dirigentes.

Vea aquí: La dura crítica de Falcao al VAR a pocos meses de iniciar el Mundial

"Radamel Falcao es un chico absolutamente encantador. Un modelo de buena educación y un líder ejemplar para sus colegas. Cuando un jugador con ese carisma indica el buen camino, todo el mundo le sigue y el partido marcha sin sobresaltos", confiesa en unos extractos difundidos hoy por el diario "Le Figaro".

El autor también elogia al meta y capitán de Francia Hugo Lloris (Tottenham) y a Jérémy Toulalan (ex Málaga, Lyon y Burdeos), así como al entrenador francés Laurent Blanc (ex PSG) y al argentino Marcelo Bielsa (ex Marsella y Lille), a quienes describe como "grandes señores" que no achacan sus fracasos a factores ajenos.

Publicidad

El colegiado, sin embargo, no tiene piedad para reprobar el comportamiento de los jugadores Fekir y Ben Arfa.

Al primero lo tilda de "mocoso de primera categoría" que solo se dirige a los árbitros para quejarse y que habla entre dientes cosas que no quiere que se entiendan, mientras al segundo lo considera "una plañidera que se queja cuando no tiene lo que quiere".

Publicidad

También tiene duras palabras contra otro de los considerados "enfant terribles" del fútbol francés, Sami Nasri (ex Sevilla), a quien acusa de intentar que el árbitro viva "un infierno".

En su relato está también el presidente del Lyon, Jean-Michel Aulas, al que reprocha presiones antes de un importante encuentro, y el actual entrenador del Marsella, Rudi Garcia, quien, según la versión del árbitro, intenta que los hombres de negro vivan "una pesadilla" con sus continuas reclamaciones.