FIFA anunció al ganador del Puskás 2025: ¿Quién hizo el mejor gol del año?

La gala del Premio The Best volvió a captar la atención del fútbol mundial y, como es tradición, el Premio Puskás fue uno de los momentos más comentados de la noche. El galardón reconoce esos goles que se salen de lo habitual, ya sea por la jugada previa o por una definición que sorprende incluso a los más exigentes. En esta edición, la FIFA no tuvo demasiadas dudas y eligió una acción que rápidamente dio la vuelta al mundo.

El ganador fue Santiago Montiel, jugador de Independiente de Avellaneda, autor de una chilena espectacular que se volvió viral en cuestión de minutos. El tanto no solo fue celebrado por los hinchas del club argentino, sino que terminó imponiéndose en la votación final por encima de nombres de peso en el fútbol internacional.



El gol que le dio el Premio Puskás a Montiel se produjo el 5 de junio, en el estadio Libertadores de América, durante un partido de la Liga Argentina frente a Independiente Rivadavia. Apenas corría el minuto 15 cuando el delantero capturó un rebote fuera del área y, sin pensarlo dos veces, se lanzó de chilena para enviar la pelota al fondo del arco.

La FIFA destacó la relevancia de la anotación y recordó que Montiel fue elegido entre más de diez candidatos al Puskás. Con este reconocimiento, Argentina celebró su segundo premio consecutivo, tras el obtenido por Alejandro Garnacho en 2024, confirmando una racha destacada para el fútbol de ese país en esta categoría.

Montiel superó a figuras de la élite europea

El logro de Montiel cobra aún más valor al revisar la lista de futbolistas a los que superó en la votación final. Entre ellos estuvieron jugadores consolidados en el fútbol europeo, como Lamine Yamal, del Barcelona, y Declan Rice, del Arsenal.

Tras el partido, el propio Montiel explicó cómo se dio la jugada y cuál fue su reacción en ese momento decisivo. “Sabía que tenía que terminar la jugada. Me quedó ahí y ni lo pensé, le pegué”, contó en diálogo con ESPN. El gol también tuvo un significado especial en lo personal, ya que llegó después de superar varias lesiones que lo mantuvieron alejado de las canchas durante meses.

FIFA inaugura el Premio Marta

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, felicitó públicamente al argentino y destacó su técnica, agilidad y capacidad para ejecutar una chilena “verdaderamente merecedora” del premio. El Puskás, que lleva el nombre del legendario Ferenc Puskás, reconoce los mejores goles marcados entre agosto de 2024 y agosto de 2025.

En esta temporada, no hubo mujeres nominadas al Puskás, ya que la FIFA estrenó el Premio Marta. Este nuevo galardón fue otorgado a la mexicana Lizbeth Ovalle, autora de un gol de escorpión en la Liga MX Femenil. Así, el fútbol mundial celebró dos anotaciones distintas, pero igualmente impactantes, que quedaron marcadas como las mejores del año.

