Premio Puskas

  • imagen_2025-12-16_134958712.png
    Montiel, ganador del Premio Puskás
    X: @fifacom_es
    Deportes

    FIFA anunció al ganador del Puskás 2025: ¿Quién hizo el mejor gol del año?

    Este martes, 16 de diciembre, se celebró la ceremonia de los premios The Best, donde la mexicana Lizbeth Ovalle ganó el Premio Marta.

  • Guilherme Madruga recibió el premio The Best a mejor gol
    Guilherme Madruga recibió el premio The Best a mejor gol
    Foto: AFP
    Fútbol

    Premio Puskás: Guilherme Madrugam ganó con su chilena desde fuera del área

    "Señoras y señores, es un día único para mí y sepan que formarán parte de mi historia. Esto estará siempre en mi recuerdo", dijo Guilherme Madrugam al conquistar el Puskás.

  • Linda Caicedo
    Linda Caicedo
    FRANCK FIFE/AFP
    Fútbol

    Video: estos son los golazos nominados al Premio Puskás; ¿cuál es el mejor?

    Los hinchas ya puedan votar por el Premio Puskás, un reconocimiento entregado al mejor gol de la temporada, a través de la página oficial de la Fifa. La colombiana Linda Caicedo está nominada.

  • Nominados al Premio Puskas_FIFA.PNG
    Nominados al Premio Puskás
    Foto: fifa.com
    Fútbol

    Linda Caicedo, nominada al Premio Puskás

    La Fifa nominó a Linda Caicedo por su sensacional jugada en el partido de la Selección Colombia ante Alemania en el Mundial femenino de Australia y Nueva Zelanda.

  • dairon asprilla afp.jpg
    Dairon Asprilla
    Foto: AFP
    Fútbol

    Gol de Dairon Asprilla podría disputar el premio Puskás

    Vale recordar que, hasta ahora, el único colombiano que ha recibido el galardón Puskás fue James Rodríguez en el 2014 por el gol anotado con Colombia ante Uruguay en Brasil 2014.

  • james.jpeg
    James Rodríguez y Marcelo.
    Foto: Instagram @jamesrodriguez10.
    Fútbol

    James Rodríguez y su nuevo escándalo: lo acusan de frecuentar clubes de striptease en Grecia

    Tras su polémica salida de Olympiacos, el volante colombiano James Rodríguez protagoniza un nuevo escándalo. Barras bravas del equipo heleno lo acusan de frecuentar bares nocturno.

  • Nominados a Premio Puskas_FIFA.jpg
    Nominados a Premio Puskás
    Foto: tomada de Twitter @fifaworldcup_es
    Fútbol

    Video: los finalistas al Premio Puskás de la FIFA; golazos de película

    El gol de Richarlison con Brasil en el Mundial Qatar es uno de los favoritos a ganador, pero los tantos del futbolista amputado Marcin Oleksy y Dimitri Payet pueden dar la pelea.

  • Gol de James Rodríguez vs. Uruguay en Brasil 2014 Foto AFP
    Gol de James Rodríguez vs. Uruguay en Brasil 2014 //
    Foto: AFP
    Fútbol

    Poesía pura: FIFA recuerda el inolvidable gol de James Rodríguez en el Mundial Brasil 2014

    Ese gol le permitió a James Rodríguez, seis meses después, ganar el prestigioso premio Puskás.

  • Gol de Yerson Candelo vs Tolima Foto Dimayor.jpg
    Gol de Yerson Candelo vs. Tolima //
    Foto: Dimayor
    Fútbol Colombiano

    FIFA no le pierde pisada al golazo de Yerson Candelo con Nacional, ¿guiño al Puskás?

    La FIFA no fue ajena a la anotación de casi 60 metros de distancia de Yerson Candelo.

  • Finalistas premio Puskas.jpg
    Finalistas premio Puskas
    Foto: Twitter @FIFAWorldCup
    Fútbol

    Premio Puskas: definidos los tres grandes finalistas; Luis Díaz quedó fuera

    Uno de los goles finalistas es similar al del colombiano Luis Díaz, una chilena dentro del área. Los otros dos, una magistral sutileza y el otro uno olímpico.

