FIFA anunció al ganador del Puskás 2025: ¿Quién hizo el mejor gol del año?
Este martes, 16 de diciembre, se celebró la ceremonia de los premios The Best, donde la mexicana Lizbeth Ovalle ganó el Premio Marta.
-
Premio Puskás: Guilherme Madrugam ganó con su chilena desde fuera del área
"Señoras y señores, es un día único para mí y sepan que formarán parte de mi historia. Esto estará siempre en mi recuerdo", dijo Guilherme Madrugam al conquistar el Puskás.
-
Video: estos son los golazos nominados al Premio Puskás; ¿cuál es el mejor?
Los hinchas ya puedan votar por el Premio Puskás, un reconocimiento entregado al mejor gol de la temporada, a través de la página oficial de la Fifa. La colombiana Linda Caicedo está nominada.
-
Linda Caicedo, nominada al Premio Puskás
La Fifa nominó a Linda Caicedo por su sensacional jugada en el partido de la Selección Colombia ante Alemania en el Mundial femenino de Australia y Nueva Zelanda.
-
Gol de Dairon Asprilla podría disputar el premio Puskás
Vale recordar que, hasta ahora, el único colombiano que ha recibido el galardón Puskás fue James Rodríguez en el 2014 por el gol anotado con Colombia ante Uruguay en Brasil 2014.
-
James Rodríguez y su nuevo escándalo: lo acusan de frecuentar clubes de striptease en Grecia
Tras su polémica salida de Olympiacos, el volante colombiano James Rodríguez protagoniza un nuevo escándalo. Barras bravas del equipo heleno lo acusan de frecuentar bares nocturno.
-
Video: los finalistas al Premio Puskás de la FIFA; golazos de película
El gol de Richarlison con Brasil en el Mundial Qatar es uno de los favoritos a ganador, pero los tantos del futbolista amputado Marcin Oleksy y Dimitri Payet pueden dar la pelea.
-
Poesía pura: FIFA recuerda el inolvidable gol de James Rodríguez en el Mundial Brasil 2014
Ese gol le permitió a James Rodríguez, seis meses después, ganar el prestigioso premio Puskás.
-
FIFA no le pierde pisada al golazo de Yerson Candelo con Nacional, ¿guiño al Puskás?
La FIFA no fue ajena a la anotación de casi 60 metros de distancia de Yerson Candelo.
-
Premio Puskas: definidos los tres grandes finalistas; Luis Díaz quedó fuera
Uno de los goles finalistas es similar al del colombiano Luis Díaz, una chilena dentro del área. Los otros dos, una magistral sutileza y el otro uno olímpico.