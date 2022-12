Fue un triunfo justo y pudimos hacer un gol más a Colombia, dijo Martino

Como un triunfo justo calificó este martes el entrenador argentino Gerardo Martino, el 1-0 logrado por su selección en su visita a Colombia por la cuarta fecha del clasificatorio Sudamericano al mundial Rusia-2018.

"Merecimos ganar, es justo. Pudimos haber hecho un gol más, mi alegría y tranquilidad va para el grupo de jugadores", dijo Martino en una breve rueda de prensa en el estadio Metropolitano de la caribeña Barranquilla.

"Justamente lo que me preguntaban: ¿qué se hubiera dicho si el partido de hoy no lo hubiéramos ganado?, y atendiendo a esa situación me pone muy contento por los futbolistas porque es el mismo esfuerzo que ellos vienen haciendo hace 10 años", dijo el estratega.

'El Tata' Martino aseguró que su equipo siempre intenta jugar con la posesión de la pelota y dijo que excepto con Ecuador "lo hemos reconocido todos desde el mismo momento en que se acabó el partido".

Con el triunfo Argentina sumó cinco puntos y se puso un punto por delante de Colombia en la tabla de posiciones. (Vea también: Argentina revive en Barranquilla tras vencer 0-1 a Colombia ).

En marzo del próximo año, en la quinta fecha de la clasificatoria sudamericana, Colombia visitará a Bolivia en La Paz, mientras que Argentina irá a Santiago para jugar contra Chile.

AFP