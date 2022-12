Fuerte respuesta de técnico del Chelsea a Mourinho por dardos en su contra

El entrenador del Chelsea Antonio Conte pidió a su homólogo del Mánchester United José Mourinho que dejE de hablar de club londinense y se concentrase en su equipo, después de las palabras vertidas por el portugués sobre el técnico de su antiguo club.



Después de la victoria de los 'Diablos Rojos' en el campo del Benfica (1-0) en Liga de Campeones, Mourinho lanzó uno de sus dardos al técnico italiano, que se quejó la semana pasada del calendario cargado de su equipo y del elevado número de lesionados (Kanté, Drinkwater, Moses y Morata).



"Yo no hablo nunca de lesiones. Otros entrenadores lloran y lloran cuando un jugador se lesiona. Si quisiera podría llorar cinco minutos como otros", declaró Mourinho en conferencia de prensa, antes de citar a los lesionados de su equipo (Ibrahimovic, Fellaini, Pogba y Rojo).



Conte no tardó en responder a Mourinho, exentrenador del Chelsea, durante su propia conferencia de prensa después del empate del Chelsea ante la Roma (3-3).



"Si eso iba dirigido a mí, la respuesta es esta: él debe pensar primero en su equipo y en él mismo antes de pensar en los demás", dijo el italiano visiblemente molesto, cuando un periodista le hizo saber las palabras de Mourinho producidas unos minutos antes.



"Mourinho se fija a menudo en lo que pasa en el Chelsea. La temporada pasada también. Debería mirar lo que pasa en su equipo", concluyó Conte.



No es el primer enfrentamiento entre ambos técnicos. En marzo ambos debieron ser separados por el cuarto árbitro después de un altercado verbal.



