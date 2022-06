"A mí nadie me ha informado nada": Juan Cruz Real, DT de Junior, sobre rumores de Miguel Ángel Borja

El técnico del Junior de Barranquilla, Juan Cruz Real, habló en los micrófonos de Blog Deportivo sobre los rumores que indican que el delantero Miguel Ángel Borja se marcharía del club rumbo a River Plate, de Argentina.

"A mí nadie me ha llamado, ni me ha pedido nada. Sinceramente, hasta el momento, no tengo ninguna voz oficial del Junior diciéndome que hay algo entre el jugador y la institución. Todo lo que uno escucha es por lo medios, lo que se está hablando (...) A mí nadie me ha informado nada, veremos qué sucede. Esto del fútbol es muy flexible, hay cosas que van apareciendo y uno tiene que resolver como entrenador", dijo el argentino.

Cruz Real también comentó que si es verdad que River está buscando a Borja, es porque han visto que tiene condiciones para solucionar problemas que tiene el equipo 'Millonario', además que es un delantero que finaliza jugadas y se desempeña muy bien dentro de área.

"Creo que River, por lo que puedo ver, es un equipo que juega bastante cerca al área rival. Necesita jugadores que pueda finalizar todo lo que generan, me imagino que está apuntado es por eso”, añadió.

¿Juan Cruz Real ha pensado en jugadores para reemplazar a Borja?

El estratega fue cauto al momento de hablar de un posible reemplazo para Miguel Ángel Borja. Señaló que se debe analizar varias cosas, por ejemplo, quiénes se quedan y cómo potencializar el equipo.

"Toca ver cómo se desarrolla todo. Una vez que los hechos estén concretos, analizaré cuáles son los pasos a seguir (...) Fernando Uribe es un jugador importante en la plantilla, no pudo tener continuidad porque tuvo algunos inconvenientes físicos; puede aportar cosas importantes y se ha adaptado a la ciudad", expresó.