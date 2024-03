Adrián Ramos cumple 20 años de su debut con América y revela el gol que sueña marcar

Este 20 de marzo de 2024 el jugador Adrián Ramos celebra 20 años desde que debutó como profesional con el América de Cali. La mechita le dedicó una imagen especial en sus redes sociales y con datos especiales, pues fue en el clásico contra el conjunto azucarero y con victoria 3-1. Además, para esa fecha tenía 18 años.

En diálogo con Blog Deportivo, Adrián Ramos recordó los momentos que le han dado alegría y los más difíciles en su amplía carrera deportiva, pero también reveló cuál es el gol que le hace falta y que sueña marcar con el América.

"Yo siempre he querido hacer un gol de volea, es difícil decirlo, pero en 20 años nunca le he hecho. Espero en algún momento hacerlo y ojalá se pueda cumplir este semestre, de la mano de ese gol que el equipo cumpla los objetivos. Lo importante es que ese día el equipo pueda ganar y yo hacer el gol", dijo Adrián Ramos, quien también comentó que no importaba quién le hiciera la asistencia.

🤩 ¡Se cumplen 2️⃣0️⃣ años del debut de nuestro capitán! 🫡



¿Quién le sacó la piedra?

En sus dos décadas de carrera profesional, Adrián Ramos se define como una persona tranquila dentro de la cancha, que habla con los periodistas y que mantiene un temperamento tranquilo. Sin embargo, hubo un futbolista, ahora con quien comparte camerino, que sí le sacó la piedra.

Se trata del volante Harold Rivera, cuando jugaba en Santa Fe, quien le sacó el malgenio a Adrián Ramos durante el partido. De hecho, contó que el mediocampista Carlos Sánchez le comentó que había sido el único futbolista en poner de mal humor al ídolo del América.

Ahora ambos juegan en la mechita y ese amargo momento quedó en la cancha, pues ahora son compañeros que se llevan bien en el América.

Adrián Ramos entrenándose con el América de Cali X: @AmericadeCali

Los momentos más difíciles

En el fútbol no todo es alegría. Adrián Ramon contó en Blog Deportivo que pasó momentos difíciles cuando el América perdió la final de liga contra Boyacá Chicó, pues todavía era muy joven. En Europa, con el Hertha Berlín vivió el descenso del equipo en Alemania y con el Granada también se perdió la categoría en España.

"No siempre las cosas van bien y mal. Es saber afrontar el momento, aceptarlo y trabajar para salir de ello", añadió.