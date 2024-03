Álvarez Wallace resalta la exigencia del trabajo de Pablo Repetto, ¿indirecta a Jhon Bodmer?

Desde Montevideo City Torque llegó el uruguayo Álvarez Wallace que ha jugado poco hasta ahora con la camiseta de Atlético Nacional. Por supuesto, la llegada de su compatriota Pablo Repetto le da una ilusión al mediocampista de sumar más minutos con la casaca verdolaga en este semestre y aportar para darle vuelta a la mala racha que atraviesa la institución.

Ante medios de comunicación, tanto Pablo Repetto como Álvarez Wallace resaltaron el trabajo de cada uno y aseguraron que se siente un ambiente diferente para lograr esos buenos resultados para volver a encaminarse a los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay.

Álvarez Wallace en Atlético Nacional // Foto: X @nacionaloficial

No obstante, las palabras del mediocampista uruguayo les dieron la vuelta a diversos medios e incluso a los oídos de los aficionados verdes, pues aseguró que se siente un cambio con la llegada de Repetto y un aumento en la exigencia que tal vez necesitaban.

“Es un cuerpo técnico con mucha jerarquía, con mucho trabajo. Hicimos una semana espectacular, con mucha intensidad y hace mucho no se hacía algo así. Desde que llegué no había tenido una semana así, en el partido hicimos lo que trabajos en la semana, no se dio, pero creo que hicimos un buen partido”, manifestó el jugador.

Palabras que cayeron como una indirecta al antiguo entrenador Jhon Jairo Bodmer teniendo en cuenta que trabajó varios partidos a su lado. Si bien Wallace aseguró que no tiene la potestad de decir si es mejor o peor su trabajo.

Pablo Repetto en Atlético Nacional // Foto: X @nacionaloficial

“Fue una semana súper intensa. Quedamos sorprendidos porque no veníamos trabajando de esa manera, creo que Pablo es un entrenador muy exigente, muy motivador y creo que es lo que necesitábamos. Que llegara un entrenador así (…) No me gusta hablar de las personas que ya no están, en referencia a Pablo, él lleva una semana y probó los equipos, vio lo mejor para ese partido”, añadió.

Por otro lado, el técnico uruguayo resaltó las cualidades de Álvarez Wallace que no venía jugando. Repetto aseguró que es un futbolista con buen pie y recorrido, que puede hacer un doble 5 junto a Robert Mejía y permite atacar y defender al mismo tiempo.