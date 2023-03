Este martes se oficializó la salida de Arturo Reyes como entrenador del Junior de Barranquilla luego de la serie de resultados que se han presentado en el semestre tanto en la Liga BetPlay como en la Copa Sudamericana.

Reyes confirmó en Blog Deportivo que Fuad Char, máximo accionista del tiburón, lo llamó la noche anterior para que fuera a su casa y hablaran sobre su continuidad. Esto es una novedad en la forma cómo se comunica a los entrenadores en Junior su salida, pues normalmente lo hacen otras personas, es decir, hay un afecto y agradecimiento especial por parte del directivo con el entrenador.

"Yo con don Fuad Char tengo una relación de muchos años (...) siempre ha sido muy directo y muy claro conmigo. Ayer me llamó, hablamos, dejamos las cosas claras y simplemente agradecido con la institución, directivos, hinchada y los jugadores que siempre me mostraron su apoyo. Desafortunadamente las cosas no salieron bien las primeras fechas", añadió Arturo Reyes en entrevista con Blu Radio.

Afirmó que la desilusión es normal porque cuando llegó al tiburón tenía el objetivo y el deseo "de colocar al Junior lo más alto posible". De hecho, comentó que algunos jugadores ya se contactaron con él para agradecerle por su trabajo y recalcó que hubo una buena amistad con sus dirigidos.

"Simplemente cuando el resultado no se da, estas cosas pasan (...) Los entrenadores somos los responsables, somo la cabeza del grupo y lo que pase recae sobre Arturo Reyes. De los jugadores solo tengo un inmenso agradecimiento por lo que me hicieron sentir en los entrenamientos. Los resultados van a aparecer, hay buenos jugadores, no hay mal que dure 100 años", añadió.

Aunque solo han pasado unas horas luego de conocerse su salida, Reyes reconoce que le faltó estabilizar más la plantilla y espera aprender de lo sucedido para sus futuros proyectos como entrenador.

