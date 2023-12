Arturo Reyes, DT campeón con Junior: “No entrenamos los penales, no hubo tiempo”

El técnico del Junior de Barranquilla , Arturo Reyes, no ha podido descansar desde que el conjunto tiburón se consagró campeón de la Liga BetPlay 2023-II ante el Medellín, a través de los cobros del punto blanco.

Precisamente, el entrenador reveló en conversación con Blog Deportivo que el equipo no practicó ningún penal antes de la final vuelta. Vale recordar que el Junior no falló ningún penal, mientras que Daniel Torres, capitán de Medellín, falló en su cobro, también gracias a la intervención del portero Mele.

“Cuando nosotros hicimos la lista de los penales en la mañana, porque era algo que podía suceder, Berrio de una vez me dijo que pateaba el quinto (...) No, no los entrenamos (los penales). Para este partido no hubo tiempo de hacerlo”, reveló Reyes.

Léider Berrio fue el encargado de cobrar el quinto y definitivo penal para poner a celebrar, pero detrás del cobro del futbolista de 25 años hay una historia interesante.

Berrio no estaba teniendo mucha participación en el equipo y uno nota en la cara de los jugadores las ganas de estar, de poder participar, de tener más minutos. Yo me le acerqué, mucho antes de empezar los cuadrangulares, le dije que él nos iba a dar el gol del título y bueno, gracias a Dios las cosas salieron. Estamos muy contentos por cómo se dio todo añadió.

Publicidad

Además, recordó que Berrio ya le había anotado desde el punto blanco al Medellín, precisamente, hace un año, pero cuando vestía la camiseta del Pereira y le dio la primera estrella al cuadro matecaña en el 2022.

“En su corto tiempo en el club ha tenido subidas y bajadas, pero él ha estado callando trabajando, queriendo aportar. Es un jugador con mucho potencial”, añadió el estratega.

Para Reyes la obtención del título es una “novela muy bien contada” por todo lo que vivió el equipo en el segundo semestre del 2023, en la fase todos contra todos, antes de los cuadrangulares y en los últimos partidos antes de llegar a clasificar a la final.

🚨ATENCIÓN🚨

¡Actualizamos el estado del clima!

La nieve sigue cayendo sobre la ciudad de Barranquilla.❄️

Se les recomienda salir abrigados ya que se pueden presentar temperaturas muy bajas.🥶

Seguiremos informando.#VamosJunior🔴⚪️🔵 pic.twitter.com/vCcarrLCDa — Junior FC (@JuniorClubSA) December 14, 2023

Publicidad

Vea también