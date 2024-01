Arturo Vidal dejó ‘vestido y alborotado’ al América de Cali, esto dijo por su llegada a Colo Colo

Fin a la novela entre el volante chileno Arturo Vidal y América de Cali. Luego del anuncio de la presidenta del club, Marcela Gómez, de desistir de la contratación del mediocampista austral, el jugador se destapó y reveló su deseo de volver al equipo de sus amores: Colo Colo.

Vidal se convirtió en un objetivo primario de la dirigencia escarlata, pero pese a los esfuerzos hechos por su llegada, con la consecución de varios patrocinadores, al final la negociación no avanzó. Y el propio jugador, con sus más recientes declaraciones, se encargó de despejar las dudas.

En diálogo con la prensa austral que aguardaba por su presencia a la salida de la sede de la Federación chilena, en donde entrena por estos días, el ‘Rey’, como es conocido el volante de 36 años, dejó en claro que es su deseo jugar con el ‘Cacique’, uno de los clubes más grandes del país chileno.

Y con el que disputará la segunda fase previa de Copa Libertadores, en un torneo en el que el conjunto de Santiago tiene historia, pues lo ganó en 1991.

Publicidad

“Escuché por ahí que volvía a Colo Colo porque estoy lesionado. Vuelvo porque quiero colocar a Colo Colo en donde se merece en Sudamérica. Y no me comparen más con los que han vuelto a Chile porque no es mi casa. No vuelvo a retirarme, vengo a ganar cosas”, dijo Vidal.

“NO VUELVO A RETIRARME, VUELVO A GANAR COSAS”, Arturo Vidal. 🌀Cortesía: @adnchileradio pic.twitter.com/VymxXRqyrr — Radio Digital Colo-Colo 📻 (@ColoColoRadio) January 17, 2024

Vidal habló también de su proceso de recuperación tras una serie de lesiones que lo han marginado de las canchas. “Muy feliz de verdad, prácticamente cuatro meses sin jugar un partido, lo logré gracias a la gente de acá que me ayudó mucho”, destacó.

Mientras Vidal confesó su amor por Colo Colo, en territorio vallecaucano ya pasaron la página por su fallido fichaje y apuntaron hacia la contratación del que sería el nuevo técnico de América: el argentino Ricardo Gareca, que suena como principal candidato luego de la destitución de Lucas González.

Publicidad

En el club chileno, el jugador será dirigido por un viejo conocido del FPC: el argentino Jorge Almirón, que estuvo en 2018 en Atlético Nacional y que viene de dirigir a Boca Juniors de Argentina, al que llevó a la final de la Copa Libertadores 2023.

Arturo Vidal llegaría al América de Cali. @kingarturo23

América de Cali desistió de Arturo Vidal y ahora va por Ricardo Gareca

Después de un intenso tira y afloje, América de Cali confirmó este martes, 16 de enero, que no insistirá más en la contratación del experimentado volante chileno Arturo Vidal, que era el principal objetivo de la dirigencia para reforzar su nómina, con miras a la Liga Colombiana.

Marcela Gómez, presidenta del club escarlata, indicó a través de un video en sus redes sociales que no seguirán con la negociación que se adelantaba con el representante del futbolista, de 36 años, que el lunes, tras conocer la salida del técnico Lucas González, se mostró extrañado con la decisión.

Del mismo modo, indicaron que ya avanzan en las gestiones para vincular al que quieren sea su nuevo estratega, luego de la destitución de González: el argentino Ricardo ‘El Tigre’ Gareca, ídolo del club como jugador y que en 2005 ya dirigió al club, con aceptable campaña.

Publicidad

“Ahora hemos decidido enfocar nuestros esfuerzos en nuestro plan A en la dirección técnica, Ricardo Gareca, con quien iniciamos conversaciones. El Tigre es un ídolo para la hinchada americana y anhelamos que pueda seguir escribiendo historia con estos colores”, agregó Gómez.

Le puede interesar: