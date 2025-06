Atacaron el bus de Millonarios ingresando al Atanasio Girardot: hay una persona capturada

El bus en el que se movilizaban los jugadores e integrantes del plantel de Millonarios F.C. hacia el estadio Atanasio Girardot para el partido de esta noche ante Atlético Nacional, fue atacado cuando se encontraba ingresando al recinto deportivo de los antioqueños.

Así lo confirmó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, al señalar en su cuenta de X que la persona que agredió el vehículo, la cual resultó capturada, no puede ser llamada hincha.

"Quien atacó el bus de Millonarios cuando entraba al estadio, fue detenido y será judicializado. No más violentos. Ese no puede ser considerado como hincha. Dañan la fiesta del fútbol. ", escribió en la mencionada red social el mandatario de la capital antioqueña, especificando, de paso, que el ataque no dejó heridos.

