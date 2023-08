'Bolillo' Gómez y el mal momento del Junior: “El ambiente está pesado”

El estadio Metropolitano de Barranquilla se llenó de tensiones una vez más cuando el Junior empató ante el Deportivo Pasto , acumulando ya cinco partidos sin victorias en el segundo semestre de la Liga BetPlay. Los seguidores del equipo tiburón están cada vez más inquietos, y Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez enfrenta una creciente resistencia por parte de los aficionados.

El partido estuvo marcado por un gol anulado, llevando a 'Bolillo' a una rueda de prensa cargada de tensión. Frente a los cuestionamientos de los periodistas, el entrenador antioqueño hizo referencia al difícil momento que atraviesa el equipo a pesar de los cambios y decisiones tomadas desde su llegada en marzo.

"Los futbolistas sienten que no hay apoyo al técnico. Son cosas que uno tiene que pensar", comentó 'Bolillo', dejando entrever la posibilidad de su salida. "Voy a conversar con los directivos, porque uno no sabe si tiene que llegar otro hombre que no tome decisiones como yo", agregó.

Hacia el final del encuentro con los medios, 'Bolillo' pidió calma y paciencia a la afición, reconociendo que las críticas son comprensibles cuando no hay victorias, pero asegurando que es difícil avanzar sin el respaldo de los seguidores.

Respecto a la jugada anulada que pudo haber sido decisiva: "En la situación en que estamos viviendo, tener la opción clara, no la metemos. Uno con un gol gana, no necesita más, pero no la metemos".

'Bolillo' Gómez expresó sus emociones y frustraciones, y aunque siente fuerzas para seguir luchando, admitió tener "piedra y rabia". Afirmó que los jugadores merecen ganar y lamentó la falta de apoyo, concluyendo que el ambiente está cargado de negatividad.

La situación en el Junior es complicada, y 'Bolillo' enfrenta la difícil tarea de reanimar al equipo y obtener resultados positivos para cambiar el rumbo en el segundo semestre de la Liga BetPlay.

