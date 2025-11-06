Boyacá Chicó vs. América de Cali HOY, EN VIVO: online y gratis la Liga BetPlay

Noche de fútbol en el departamento de Boyacá cuando el Chicó reciba a América de Cali en el cierre de la fecha 18 de la Liga BetPlay. El cuadro ajedrezado que será juez en el destino del conjunto del Valle, que, de perder, quedaría casi eliminado este segundo semestre del FPC.

Este duelo Boyacá Chicó vs. América de Cali fue el centro de la polémica durante semanas, pues, en su momento, el presidente del cuadro boyacense Pimentel intentó llevar este partido hasta la ciudad de Bogotá, pero esto no fue posible e igual quiso hacerlo en otra sede, sin éxito y definiendo todo donde comenzó: el estadio La Independencia de Tunja.

Boyacá Chicó vs. América de Cali por la Liga BetPlay Fotos x:@AmericadeCali y @BCHICOFCOFICIAL

¿A qué hora juega América de Cali HOY vs. Boyacá Chicó por la Liga BetPlay 2025?

Desde las 6:10 de la tarde de este jueves, 6 de noviembre de 2025, correrá la pelota en el estadio La Independiencia de Tunja; allí, los dirigidos por Alex Escobar buscarán una victoria que los acerque a los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay, mientras que los boyacenses querrán dañar el camino escarlata en este segundo semestre del año.



¿Dónde ver el partido de América de Cali HOY vs. Boyacá Chicó gratis?

De la mano del equipo de Blog Deportivo de Blu Radio, tanto hinchas ajedrezados como escarlatas podrán disfrutar de este apasionante encuentro por la fecha 18 de la Liga BetPlay. Esto a través del canal de YouTube de la emisora totalmente gratis y online, solo necesitará contar de interntar en el siguiente link:

Alineaciones de Boyacá Chicó vs. América de Cali HOY 6 de noviembre