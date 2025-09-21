Bucaramanga gana y sigue líder; Junior y Medellín reparten puntos en el Atanasio

El Deportivo Independiente Medellín y el Junior protagonizaron este domingo un vibrante empate 2-2 en el estadio Atanasio Girardot, en el marco de la jornada 12 del Torneo Finalización de Colombia. El resultado favoreció indirectamente al Atlético Bucaramanga, que consolidó su liderato tras imponerse 2-0 sobre Deportes Tolima.

Con estos marcadores, Bucaramanga llegó a 24 puntos y sigue firme en la cima, seguido por Junior con 22. Medellín y Fortaleza comparten la tercera posición con 21 unidades.

El duelo estelar de la fecha mantuvo la intensidad hasta el final. Junior abrió el marcador en la primera jugada del segundo tiempo con un tanto de José Enamorado, tras un rebote concedido por Éder Chaux. Minutos después, Jesús Rivas amplió la diferencia con un potente disparo en un contragolpe.

El Medellín reaccionó al 61 con un penalti ejecutado por Francisco Chaverra, luego de una falta de Daniel Rivera sobre Brayan León. La igualdad llegó inmediatamente gracias a una definición de zurda de Jarlan Barrera.



Junior tuvo la oportunidad de recuperar la ventaja con un penalti ejecutado por Guillermo Paiva, pero Chaux detuvo el disparo. El 2-2 se mantuvo hasta el pitazo final, dejando a ambos equipos con la sensación de haber podido sumar más.



Bucaramanga no suelta la punta

En el estadio Américo Montanini, Atlético Bucaramanga confirmó su buen momento al derrotar 2-0 al Tolima. Fabián Sambueza abrió el marcador de penalti y Luciano Pons sentenció en tiempo de reposición, asegurando una victoria clave para el equipo de Leonel Álvarez.



Otros resultados de la jornada

Atlético Nacional venció 1-2 a Unión Magdalena con un gol agónico de Andrés Román al minuto 92. Millonarios superó 3-2 a Fortaleza con un triplete de Beckham David Castro, mientras que América de Cali se impuso 2-1 al Once Caldas y salió provisionalmente del último lugar.

Deportivo Cali goleó 0-4 a La Equidad, Deportivo Pasto empató 1-1 con Santa Fe, Águilas Doradas derrotó 0-1 a Llaneros y Envigado igualó sin goles con Alianza. El partido Boyacá Chicó–Deportivo Pereira cerrará la fecha.