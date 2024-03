César Farías resalta victoria del América contra Alianza con 10 jugadores: "Teníamos la experiencia"

El América de Cali tomó un respiro en la Liga BetPlay al derrotar como local 2-0 a Alianza de Valledupar, en lo que también fue una revancha con ese equipo que lo había eliminado de la Copa Sudamericana. En conversación con Blog Deportivo, el entrenador César Farías resaltó que el equipo se pudo reponer de la temprana expulsión de Víctor Ibarbo en el minuto 27 y volver a sumar tres puntos en el campeonato local.

"Los primeros segundos sí (me angustié). Inmediatamente pasé eso, replanteamos, pero nosotros habíamos tenido ya dos partidos con esa experiencia, y ambos partidos los jugamos bien, incluso en uno quedamos con nueve y lo buscamos hasta el final contra La Equidad y tuvimos (opciones) para haberlo empatado en varias oportunidades con nueve hombres", recordó el entrenador.

Por eso, Farías califica como positivo la actitud que tuvieron sus dirigidos ante la adversidad de quedarse con un futbolista menos. Además, señaló que el equipo estaba preparado mentalmente para la presión que iban a vivir desde la salida del camerino, cuando pasaran por el túnel, por la serie de resultados negativos que acumulaba la mechita.

"Antes del partido nosotros estábamos conscientes de que el ambiente desde la salida del túnel iba a ser de la manera que fue y el desarrollo del partido, no en cuanto al juego, sino lo eterno iba a ser así y que debíamos respetar esa postura que en muchos aspectos tenían razón, pero que nosotros teníamos que bloquear todo eso afuera", dijo César Farías en Blog Deportivo.

Foto: X @Dimayor

Publicidad

También comentó que el América no perdió el orden y mantuvo la concentración cuando Alianza intentó atacarlos para acortar la diferencia en el marcador, pues era más ímpetu que opciones claras contra el arco de Joel Graterol.

"Nosotros hasta el 2-0 fuimos muy superiores, en cuanto a llegadas al arco contrario y después del 2-0 ellos se nos vienen encima. Nosotros también, que necesitamos un resultado, nos recogimos. Estamos con un hombre menos tantos minutos y el desgaste que tenían ya algunos de los jugadores", recalcó.

Publicidad

Pólvora en el Pascual Guerrero

El técnico Farías reveló que no se había percatado de que un hincha había quemado pólvora segundos antes de cobrar el penal para el primer gol, por lo que consideró que "preparó bien el bloqueo externo y eso los jugadores también lo lograron".

"El alcalde me decía que se habían llevado preso a unas personas que llevaron pólvora y yo no había caído en contexto de lo que había sucedido. Yo estaba enfocado en el penal (...) Yo pensé que había sido en otro momento, en la entrada al estadio o algo así, y resulta ser que no, que fue en pleno gol cuando el penal. Estas cosas me hizo reflexionar a mí, creo que preparé bien el bloqueo externo y eso creo que los jugadores también lo lograron", detalló en entrenador.