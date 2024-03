Pelea en el América de Cali: Tulio Gómez y su hija 'agarrados' por Lucas González

La victoria (2-0) de América de Cali frente a Alianza F.C., por la fecha 11 de la Liga Colombiana, ayudó a apaciguar los vientos de crisis que soplan en el club vallecaucano, que llegó a 12 puntos e intenta salir de los últimos puestos de la clasificación.

Los goles del delantero argentino Rodrigo Holgado (69’), que se reportó desde el punto penal, y Edward López (72’) le dieron los tres puntos al técnico venezolano César Farías, que protagonizó un polémico episodio en la rueda de prensa.

“¿Profesor, es necesario que en cada partido salga en cada partido con un once diferente? ¿Qué pasa con jugadores que no hemos vuelto a ver, como Michael Barrios, Andrés Mosquera y Alexis Zapata?”, preguntó uno de los periodistas.

A lo que Farías no dudó en responder: "Disculpa, estás mencionando tres jugadores lesionados. Tú me estás exigiendo otros jugadores. Si te tengo que seguir el ritmo, tengo que seguir cambiando. Tranquilo, fiera, pero prepárate para la pregunta bien”.

Luego de esto ambos se enfrascaron en una dura discusión que llevó al jefe de prensa del club escarlata a tomar de forma abrupta la conferencia, que dejó fuertes reacciones.

Tulio Gómez y su hija 'agarrados' por Lucas González Foto: Ig @marcelagomezgi

Papá e hija, agarrados

Pero sumado a esto, en las redes sociales se protagonizó otra polémica, cuando el máximo accionista de la institución, Tulio Gómez,y su hija, la presidenta de América, Marcela Gómez, fueron protagonistas de un penoso episodio en el que la dirigente no tuvo problema en desmentir a su propio padre.

Todo ocurrió cuando Tulio publicó en su cuenta de X un mensaje en el que salió en defensa del anterior estratega, Lucas González, señalado de haber hecho negocios con la conformación del equipo.

Ante los comentarios malévolos y dañinos que ponen en tela de juicio la honorabilidad de nuestro ex DT Lucas González, quiero dejar claro que durante su tiempo dirigiendo en América, demostró profesionalismo e impecable honorabilidad”, expresó el dirigente.

Y agregó que las diferencias entre ambos conceptuales no lo descalifican como persona. “Las puertas de América están abiertas para Lucas si en el futuro nuestros conceptos se alinean”, dijo Tulio Gómez.

A lo que su propia hija, en una historia en su cuenta de Instagram, hizo graves señalamientos y apuntó a que un agente de jugadores mantenía en los entrenamientos del plantel profesional en la sede de Cascajal, con lo que infirió que por esta razón fue despedido González; a cuatro días de arrancar el campeonato.

“Lamento desmentirlo don Tulio, pero en la presidencia anterior un empresario estaba en todos los entrenamientos y era muy cercano, cosa que cambió cuando yo llegué a Cascajal. Que yo me trague los sapos no quiere decir que no hayan pasado cosas”, publicó la mujer encargada de llevar las riendas del club.

Con esto salió al ‘baile’ el anterior mandatario de América, Mauricio Romero, que salió de forma abrupta a principios de año por lo que se dijo en su momento eran motivos personales; pero hasta ahora se estaría conociendo, al menos de Marcela Gómez, el verdadero motivo.

Aunque ambos borraron sus publicaciones, en redes sociales quedó amplia evidencia de este agarrón, que habla de la situación del 15 veces campeón de Colombia, que viene de ser eliminado en la primera fase de la Copa Sudamericana por Alianza F.C. y que tiene en la cuerda floja a Farías en la dirección técnica.