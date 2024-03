Tulio Gómez se excusa por usar palabra "atraco" en polémico partido del Envigado - América

El máximo accionista del América de Cali, Tulio Gómez, se retractó de usar la palabra “atraco” en el polémico partido contra el Envigado, donde no le pitaron un penal y sí sancionaron otro al conjunto naranja, lo que hizo estallar una ola de reacciones contra el arbitraje colombiano.

Presento excusas a todos aquellos que se sintieron afectados y ofendidos por una de las palabras que utilicé en las declaraciones que realicé en los medios de comunicación, por el arbitraje del partido entre América y Envigado, hace unos días escribió Tulio en su cuenta de X.

En conversación con Blog Deportivo, el dirigente manifestó que la palabra “atraco” la usó en un momento de exaltación por lo que vivió el equipo ese día y aseguró que fue una expresión exagerada. Sin embargo, se mantiene en que el árbitro y el VAR se equivocaron esa tarde con lo sancionado en el Polideportivo Sur.

“Sí, porque es que esa palabra la dije en un momento de ira e intenso dolor, pero me ratifico en que el señor árbitro, que nos pitó ese día, cometió un penalazo y luego nos pitó un penal inexistente”, dijo en Blu Radio. Correcto.

De hecho, recordó que el América mandó a la Comisión Arbitral y a la Federación Colombiana de Fútbol los videos en los que el árbitro cometió los errores que afectaron a la mechita.

Me permito informar a la comunidad, a la opinión pública y a los hinchas del América que presento excusas a todos aquellos que se sintieron afectados y ofendidos por una de las palabras que utilicé en las declaraciones que realicé en los medios de comunicación, por el arbitraje… — Tulio Gómez (@tulioagomez) March 1, 2024

¿Por qué el reversazo?

Tulio Gómez también comentó que decidió realizar esta aclaración en sus redes sociales y en los medios de comunicación porque en la investigación que se adelanta lo puede involucrar en una acción penal.

“Uno tenía que haberlo dicho de otra manera, pero, ¿qué hubo el error, que nos perjudicaron? Sí, claro”, añadió el dirigente.

¿Qué opina de Machado?

El director de la Comisión de Árbitros de la Federación Colombiana de Fútbol, Imer Machado, fue ratificado por parte de la FCF después de las recientes polémicas que han ensombrecido el fútbol colombiano. Al respecto, Tulio Gómez manifestó que no tiene pruebas para señalarlo o decir que es el culpable de la actuación de los jueces en la primera y segunda división.

"Pues la gente señala mucho al señor Machado, pero yo no tengo elementos de juicio para decir que que él es culpable o no. Yo pienso que el culpable es el árbitro que teniendo la ayuda del VAR no toma las decisiones acertadas. Los árbitros a veces se equivocan a favor o en contra", agregó Tulio Gómez.