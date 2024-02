No descartan suspender todo el año a árbitros de Envigado - América: "No hay ninguna explicación"

El arbitraje colombiano no pasa su mejor momento y la última polémica se presentó en el partido entre elAmérica de Cali contra Envigado por un penal que no le sancionaron a la mechita en el primer tiempo y luego por uno que sí le pitaron al conjunto antioqueño, que para varios analistas nunca existió.

En conversación con Blog Deportivo, Armando Farfán, miembro de la Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), aceptó que hubo una "embarrada grave" en la última fecha de la liga colombiana, que le impidió dormir durante la noche. Además, dijo que le preocupa la afición, pues así se pierde credibilidad en el arbitraje.

Sanciones a los árbitros

Desde la Comisión Arbitral ya se tomaron las primeras medidas contra los jueces que estuvieron en el partido Envigado vs. América. Por ahora se suspendieron al árbitro central Edwuin Trujillo, al VAR Heider Castro y al AVAR Mauricio Mercado; no se descarta que no vuelvan a actuar durante lo que resta del año.

"Por el momento hemos solicitado separar a esos árbitros por lo menos por unas buenas fechas o por el año total, porque no hay ninguna explicación. Claro que mañana los vamos a citar y los vamos a escuchar. Pero de verdad que no hay ninguna explicación", dijo Farfán.

Reiteró que al inicio de la pretemporada se preparan a los árbitros para revisar jugadas polémicas, se comparan con el reglamento y así intentar mejorar el arbitraje.

Ante la declaración de Tulio Gómez, dueño del América, que lo sucedido en el partido fue un "atraco", Farfán afirmó que están evaluando si se trató de un tema de incapacidad de conocimiento de los árbitros o si hay al más sospechoso.

"Yo preferiría decir que es de incapacidad, pero sí estamos también revisando por sospecha. Hay algunos casos que se están revisando hasta con Fiscalía.Se están revisando la cuestión de las casas apuestas, que esperemos que no esté invadido, no lo puedo confirmar porque no sé en quién me puedo meter", comentó.

¿Y los audios del VAR?

Farfán afirmó que internamente ya tienen en su poder los audios del VAR de ese partido y cómo actuaron los árbitros, por lo que ya tienen otros argumentos para analizar la versión que les darán Trujillo, Castro y Mercado.