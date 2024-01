Cometimos errores y eso le daba un impulso al Junior: Macalister Silva tras derrota en la Superliga

David Macalister Silva analizó, en diálogo con Blog Deportivo, lo que fue la derrota de Millonarios este jueves en la ida de la final de la Superliga Betplay ante Junior de Barranquilla, que tomó la ventaja (1-0) en la serie al hacer respetar su casa.

"Cometimos errores, perdimos muchos balones saliendo y eso le daba un impulso a Junior para atacarnos, eso le dio fuerza al rival en el segundo tiempo", evaluó el centrocampista embajador, quien agregó que el partido enfrentó a "dos técnicos muy capacitados" como Alberto Gamero y Arturo Reyes.

¿Qué pasó con Yuber Quiñones ante Junior?

Por otra parte, Macalister explicó el particular suceso, en medio del partido, con Yuber Quiñones, quien ingresó desde el banco de suplentes y solo disputó 10 minutos del juego: "En su momento le impactó bastante, pero en medio de esa charla me dice que entiende que es por el bien del equipo. Me sorprendió, le impactó un montón porque es joven, pero pienso que va a sacar mucho provecho de esa vivencia", afirmó el capitán.

Aunque se disculpó luego del partido en redes por su reacción, para Macalister, Yuber, "en su debido momento, se sintió culpable y por eso sufrió unos momentos al (haber) salido". Sin embargo, el capitán albiazul resaltó que el juvenil "tuvo la madurez para aterrizar sus emociones" y afirmó que eso es algo que "habla muy bien de él".