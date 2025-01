Con golazo y récord: Santa Fe debutó con triunfo ante Deportivo Pereira

Independiente Santa Fe inició con el pie derecho su participación en la Liga BetPlay I-2025 al derrotar 2-1 al Deportivo Pereira en el estadio El Campín de Bogotá. Con un gol histórico y un debut prometedor, el equipo cardenal ilusiona a su hinchada en este nuevo semestre.

Un gol histórico de Jeison Angulo

El partido comenzó con un rugido que resonó desde las gradas del Campín. A tan solo 18 segundos del pitazo inicial, Jeison Angulo sorprendió a todos con un golazo que se convirtió en el segundo más rápido en la historia de Independiente Santa Fe. Aunque el récord sigue en manos deJosé Enamorado, quien en 2023 anotó a los 14 segundos frente a Jaguares, el tanto de Angulo marcó un debut soñado para el jugador con la camiseta cardenal.

La rapidez del gol dejó una huella histórica en el equipo, completando un podio que incluye a Dragan Pavlović, quien en 1982 marcó frente a Millonarios a los 21 segundos.

Un partido lleno de emociones

El primer tiempo continuó con el dominio de Santa Fe, que al minuto 40 amplió la ventaja gracias a Alexis Zapata. El debutante recibió una asistencia de Omar Fernández y definió con precisión para el 0-2.

Sin embargo, Deportivo Pereira no bajó los brazos, y justo antes del cierre del primer tiempo, Yuber Quiñones descontó con un potente remate tras un pase de Carlos Darwin Quintero.

A pesar del esfuerzo del ‘matecaña’ en el segundo tiempo, Santa Fe logró mantener la ventaja y asegurar sus primeros tres puntos del torneo.

Santa Fe - Pereira. Foto: Instagram @santafe_oficial- @corpereira

Un reto importante para Pablo Peirano

El técnico Pablo Peirano, quien llevó a Santa Fe a la final del Apertura 2024 y a la semifinal del Clausura del mismo año, tiene la misión de romper una sequía de títulos que ya alcanza los nueve años. Al término del encuentro, Peirano destacó el esfuerzo del equipo, aunque reconoció que algunos jugadores se encuentran en recuperación:

Tenemos algunos jugadores con molestias, pero nada grave. Sin embargo, no conviene apresurarlos, por lo que algunos no estarán en la lista para los próximos partidos comentó Peirano

Santa Fe mira hacia el futuro

El próximo reto para los cardenales será consolidar su juego y mantener el nivel mostrado en este debut. Con la ilusión renovada y un inicio prometedor, Santa Fe buscará devolverle la gloria a su hinchada y pelear por el título en este Apertura 2025.

Por su parte, Deportivo Pereira, tras esta primera derrota, deberá ajustar su estrategia para recuperarse en las siguientes fechas.

Novedades en el equipo para el 2025

El defensor central Emmanuel Olivera no pudo ser tenido en cuenta debido a una suspensión de dos partidos que arrastra desde su paso por Junior.

Asimismo, el lateral Christian Mafla y el mediocampista Leandro Angulo están ausentes por lesión; mientras que el volante argentino Lucas Ríos, aunque no está lesionado, aún no ha sido inscrito para esta temporada, por lo que no puede jugar.

En diálogo con los medios, el veterano delantero Hugo Rodallega expresó su enfoque en el presente del equipo y pidió que la actuación en los pasados cuadrangulares, con solo un punto de 18 posibles, “quede en el pasado”.

Altas y bajas en Santa Fe

Altas:



Andrés Mehring (Arquero)

Kevin Cuesta (Defensa)

Víctor Moreno (Defensa)

Emmanuel Olivera (Defensa)

Christian Mafla (Lateral)

Jeison Angulo (Lateral)

Yeicar Perlaza (Lateral)

Leandro Angulo (Volante)

Ewil Murillo (Volante)

ÓmarFernández (Volante)

Alexis Zapata (Volante)

Lucas Ríos (Volante)

Angelo Rodríguez (Delantero)

Bajas:



Juan Daniel Espitia (Arquero)

Julián Millán (Defensa)

Marcelo Ortiz (Defensa)

Facundo Agüero (Defensa)

Diego Hernández (Defensa)

Dairon Mosquera (Lateral)

Santiago Cuero (Lateral)

Jhon Duque (Volante)

Juan Pablo Zuluaga (Volante)

Vladimir Hernández (Volante)

Agustín Rodríguez (Delantero)