"Tenía miedo de salir a la calle": madre de mujer trans asesinada en Bello

Tras conocerse los desgarradores detalles del cruel asesinato de Sara Millerey, la mujer trans hallada en una quebrada del municipio de Bello , autoridades nacionales y locales claman por justicia. Blu Radio habló con la madre de esta mujer y reveló el miedo que su hija sentía.

El brutal crimen de Sara Millerey González, una mujer trans de 32 años que fue hallada en la quebrada La García de Bello con varios golpes y fracturas, no solo ha generado consternación en el Valle de Aburrá y Antioquia, sino que trascendió fronteras y ahora son entes del nivel nacional los que piden celeridad en las investigación que permita dar con los responsables del macabro asesinato.

Estos pedidos toman más relevancia luego de la desgarradora información que entregó en Mañanas Blu el secretario de Seguridad de Bello, José Serrano, quien afirmó que los reportes preliminares indican que la mujer estuvo tanto tiempo dentro de la quebrada por culpa del grupo delincuencial que estaría detrás del crimen.

A raíz de los lamentables hechos, Blu Radio pudo hablar con la mamá de Millerey, Sandra Borja, quien relató con dolor que su hija no tenía amenazas, pero que siempre tenía un temor latente de que le pasara algo por su identidad sexual. Además, mencionó que espera justicia pronto.

“Sabes que he pasado muchos miedos, los cuales no quisiera que se cumplieran, por favor te pido que no sucedan, yo te agradeceré con mi corazón”: estas fueron las últimas palabras que escribió Sara Millerey González en su diario. ese en el que dejaba plasmado cada alegría, cada tristeza.

#Video Tras conocerse los desgarradores detalles del cruel asesinato de Sara Millerey, la mujer trans hallada en una quebrada de #Bello, autoridades nacionales y locales claman por justicia. Blu Radio habló con la madre de esta mujer. #VocesySonidos Informa: @AlfonsoCrcamo1 pic.twitter.com/lCTHWFYi6b — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) April 9, 2025

Su madre Sandra Milena Borja confesó que tenía miedo: “tenía miedo de pronto ella al salir a la calle, temor en la calle, porque muchas veces la agredían está insultaban ya no me decía cosas más allá por no preocuparme pero de igual manera pasó eso tan atroz y tan vil”.

La familia de esta mujer trans aún no comprende qué fue lo que sucedió.

“No sé nada no sé qué fue lo que pasó porque ella era una persona que no le hacía mal a nadie a nadie, no sé por qué le hicieron esto·”, agregó.

Doña Sandra insistió que su hija no tenía amenazas, al contrario, era una persona muy querida en el barrio la aldea de Bello: “ella no tenía amenazas ella no tenía nada que sí que la insultaban por ser una travesía que está loca que esa marica yo le decía no le pare bolas a la gente mi amor no le pare bolas”.

Sara Millerey González, mujer trans asesinada en Bello Foto: redes sociales

Con esta situación, que se ha convertido en tema de interés nacional, la Alcaldía de Bello y la Gobernación de Antioquia anunciaron que ofrecen 100 millones de pesos de recompensa por información que permita ubicar a los responsables de este homicidio. Incluso, desde el municipio del Área Metropolitana explicaron que hay un grupo especial avanza para dar con el paradero de los implicados.