José Enamorado, el jugador colombiano más rápido del mundo, según Speeds BD

Continúan las emociones del fútbol profesional colombiano después de que la quinta jornada dejara grandes emociones y grandes sorpresas; entre estas, la actuación de Independiente Santa Fe ante La Equidad en el estadio de Techo en donde José Enamorado registró un hito histórico para el club.

Según el portal Speeds BD, sitio especializado en estadísticas del fútbol mundial, nombró a José Enamorado como el jugador colombiano más rápido en el mundo después de lo registrado en el duelo ante La Equidad.

"Siempre he corrido, solo que hay partidos en donde uno no desarrolla completamente la velocidad, pero hay partidos que sí se dan para esos registros (...) Nunca practiqué (atletismo) siempre he estado en fútbol y a raíz de eso me conocen por ser rápido por las bandas", contó el delantero de Independiente Santa Fe en diálogo con Blog Deportivo.

Enamorado aseguró que uno de sus puntos fuertes en el terreno de juego es su velocidad, por eso, apunta a que se den jugadas de 1 vs. 1 en donde puede sacar todo su potencial para alcanzar altas carreras y encarar al arco como a él le gusta.

"Gracias a Dios conté con el don de tener encare y velocidad a la vez, se usa dependiendo el momento y la jugada", puntualizó.

José Enamorado, de 24 años, ha disputado cuatro partidos en esta temporada del fútbol profesional colombiano en donde ya logró anotar un gol con el equipo de la capital del país.

El delantero de Independiente Santa Fe es el cuarto jugador más rápido del mundo, según Speeds BD, solamente es superado por jugadores como Darwin Núñez (Liverpool) y Kylian Mbappé (París Saint-Germain) con registros históricos.

El próximo partido de Independiente Santa Fe será el próximo domingo, 26 de febrero, cuando reciba a Unión Magdalena en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

Cabe recordar que en su momento Sebastián Villa también fue nombrado como uno de los jugadores más rápidos del mundo por sus actuaciones con Boca Juniors.