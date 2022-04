"Con Osorio aprendí mucho, me ayudó a evolucionar mi juego": Carlos Sierra

Carlos Sierra, jugador del América de Cali , habló con Blog Deportivo sobre la actualidad del equipo rojo del Valle y afirmó que durante el tiempo de trabajo con Juan Carlos Osorio logró evolucionar su juego.

"Con Osorio aprendí mucho, me ayudó a evolucionar mi juego. Seguimos en contacto, estoy muy agradecido por todo lo que me enseñó y lo que me ayudó a seguir creciendo", manifestó el centrocampista del América.

"En la parte defensiva he mejorado muchísimo, me siento físicamente muy bien para contribuir ahí. Y en la parte ofensiva han visto lo que puedo contribuir", indicó Sierra.

El centrocampista, con pasado en Deportes Tolima, afirmó además que el triunfo contra Millonarios los "ha llenado de esperanza" de cara a lo que resta en el todos contra todos, donde América, en seis jornadas, buscará su clasificación a los ocho.

"En el momento en que estamos todas las victorias son importantes, por la falta de puntos, y todos los partidos que nos quedan son finales", reconoció Sierra, quien además contó que aún no se han podido conocer con el técnico Guimaraes, sobre quien afirmó que sus "variantes tácticas se verán con el tiempo, con una o dos semanas de trabajo".

"Esto hay que llevarlo paso a paso, así lo hemos mantenido desde que arrancó esto. Es momento de ir escalón a escalón", concluyó el jugador del América, equipo que enfrentará, en lo que resta de la fase regular de la liga a Atlético Nacional, Deportivo Cali, Jaguares, Alianza Petrolera, Deportivo Pasto y Unión Magdalena.

