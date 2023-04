¿Crisis en Nacional? Autuori se 'calentó' en rueda de prensa tras derrota con Junior en liga

Crecen las críticas para Atlético Nacional después de que perdiera en casa ante Junior de Barranquilla, pues, según algunos, el equipo antioqueño no está rindiendo al nivel esperado, algo que al entrenador Paulo Autuori le molestó en rueda de prensa.

“Esta es una pregunta que uno hace para ser simpático y popular con la gente. Yo no estoy acá para tomar dichos populares. Jamás he perdido mi tranquilidad y no lo haré esta vez. Uno analiza cómo quiere y debe tener respeto por la opinión de otro. La prensa tiene una responsabilidad enorme para hacer trascender el fútbol a la vida", manifestó el brasileño en rueda de prensa.

Asimismo, el timonel verdolaga aseguró que el equipo viene de menos a más y un partido de fútbol no define la tranquilidad de él ni de los jugadores, pues añadió que el deporte es de "análisis" y parece que la prensa no ve más allá del resultado.

Se molestó Paulo Autuori con el periodista Luciano González. Saquen ustedes sus propias conclusiones. pic.twitter.com/eA2wdzHItH — Gustavo López (@guslopezinfo) April 11, 2023

En este duelo el Junior de Barranquilla consiguió su primera victoria como visitante en este 2023, pues desde la sálida de Arturo Reyes y la llegada de Hernán Darío 'El Bolillo' Gómez, los tiburones no encontraban un puerto de paz y de buenos resultados en la liga.

"Junior metió muchachos veloces. El gol no fue de transición, sino de una recuperación. No quiero ser repetitivo, pero el resultado no borra lo que hicieron mis muchachos en el campo de juego", puntualizó Autuori sobre el resultado del equipo barranquillero.

Desde la tribuna del estadio Atanasio Girardot llegó una ola de chifilidos en contra del equipo antioqueño, pues muchos consideran que el "equipo no juega nada" en comparación de clubes como América de Cali y Millonarios.

Descontento generalizado de la tribuna con el equipo y con Autuori. pic.twitter.com/vGAWApySB5 — Juan David Londoño (@juandl84) April 11, 2023

Por ahora, Atlético Nacional seguirá trabajando en entrenamiento para conseguir buenos resultados, pues ahora deberá enfrentar en casa al América de Cali y luego recibirá a Mélgar (Perú) en la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

