"Tenemos que ir a mostrar nuestro ADN": Felipe Aguirre analizó el debut en copa de Atlético Nacional

Este miércoles, 5 de abril, Atlético Nacional debutará ante Patronato en la Copa Libertadores en un duelo que, sobre la mesa, se ve favorable al equipo antioqueño para conseguir los primeros tres puntos en este torneo Conmebol.

Tanto cuerpo técnico como plantel tienen claro que para este duelo "deben dejar todo en la cancha", pues la Copa Libertadores está a otro nivel. Paulo Autuori, Jader y Felipe Aguirre con las redes del club analizaron el debut verdolaga en Argentina.

"Es una guerra. Si vamos con la mentalidad de solo ir a jugar, estamos muy equivocados. Tenemos que competir y estar a la altura de lo que es el fútbol argentino, y más este equipo que está en la B, que no tiene la presión ni nada que perder", expresó Felipe Aguirre.

Por su parte, el brasileño Jader Gentil aseguró que al ser un rival argentino será un partido difícil y por eso deben jugar al 100 % para afrontar el reto de Copa Libertadores.

"Vamos a jugar cada pelota aguerridos. Si se puede nuestro juego, mucho mejor obviamente. Sea donde sea tenemos tenemos que ir a mostrar nuestro ADN", añadió Aguirre.

Con medio equipo lesionado, Autuori "está tranquilo" porque considera que tiene un grupo bastante profesional para afrontar el reto de Copa Libertadores y poder conseguir los puntos de liga que les permita estar en los cuadrangulares: "No hay que lamentar, ni decir que no me gusta nada de esto. Ahora tengo que recuperar a los jugadores, aunque estoy preocupado por lo que pasó por Solis".

"Hay equipos que cuando enfrentan a Nacional hacen un planteamiento distinto, y nosotros tenemos que encontrar soluciones a esto, esta es nuestra responsabilidad en los entrenamientos y en los partidos. Contra Patronato seguramente será un partido muy distinto", analizó el brasileño sobre Patronato, que debutará ante Nacional en Copa Libertadores.

Por último, el defensor de Atlético Nacional le envió un mensaje de calma a la afición y aseguró que la obligación que tienen es clasificar a octavos de final.

