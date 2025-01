¿Cuándo se jugará el duelo Unión Magdalena vs. Millonarios? Esto se sabe

El pasado viernes, 24 de enero, inició la Liga BetPlay 2025-I con dos compromisos. No obstante, uno de estos dos no se pudo llevar a cabo debido a un hecho de violencia que se llevó a cabo en la ciudad de Santa Marta previo al duelo Unión Magdalena vs. Millonarios, pues cuando el conjunto albiazul se dirigía al estadio Sierra Nevada, el bus fue atacado a piedra y una impactó al portero Iván Arboleda: "Increíble lo que nos acaba de pasar @Dimayor @WinSportsTV llegando al estadio sierra nevada. Nos reventaron a uno de los nuestros con una piedra", escribió el volante.

“El jugador Iván Arboleda presentó un traume contundente en su cuello y tórax, por lo cual se realizaron estudios radiológicos en estas zonas. Igualmente, varias esquirlas de los vidros rotos afectaron sus ojos lo que obligó a una valoración oftalmológica. Se está a la espera de los resultados. Por su parte, Óscar Cortes y Jader Valencia tuvieron heridos que no fueron de gravedad”, informó Millonarios sobre este hecho.

Unión Magdalena vs. Millonarios // Fotos: X @UnionMagdalena y @MillosFCoficial

¿Cuándo se disputará Unión Magdalena vs. Millonarios?

“Fecha por definir”, la versión oficial de cuándo se disputará este compromiso de la primera división del fútbol profesional colombiano. De acuerdo con el periodista César Augusto, en diálogo con Blog Deportivo, es que, por ahora, el nuevo día en el cual se llevará a cabo sigue sin definirse. Pese a que en redes sociales se ha dicho que podría ser este miércoles, 29 de enero, aprovechando que no habrá liga por el compromiso de la Superliga, esto no ha sido confirmado por ninguno vocero oficial de la Dimayor ni de los clubes implicados.

“La versión es que, según ellos, que el partido se juega el miércoles. No tengo información de la Dimayor sobre eso. Por ahora, fecha por definir y eso se revolverá en los próximos días”, añadió.