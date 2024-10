DIM pide aplazar la vuelta de los cuartos de final de Copa: "No hay garantías jurídicas"

Independiente Medellín anunció, por medio de un comunicado emitido en formato de vídeo, que hará uso del recurso de apelación al cual tiene derecho, luego de que la Dimayor concediera a Boyacá Chicó el triunfo en la ida de los cuartos de final de la Copa Colombia, partido que el rojo de Antioquia ganó (1-4) en la cancha.

"Solicitamos que la Dimayor aplace inmediatamente el partido. No hay las garantías jurídicas. Recordemos que hace unos días, bajo coordinación de la Dimayor y con Chicó de acuerdo, se aplazó el partido de ida de los cuartos de final. Por ello solicitamos el aplazamiento", inició diciendo Juan Camilo Restrepo, presidente del DIM.

Acto seguido agregó que "para demostrar que el Medellín tiene la razón" y buscando "hacer respetar el código disciplinario", hará uso del recurso de apelación. Antes, Restrepo calificó de "vergüenza lo que está ocurriendo, no solamente para el Medellín, sino para el fútbol colombiano en general".

"De esta salimos adelante, vamos hinchada poderosa", concluyó el dirigente del DIM en el mensaje, emitido horas después de que se conociera el fallo que le entregó, en primera instancia, el triunfo al Chicó en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Betplay. Ese mismo falló, además, sanciona al Medellín con una multa de 26 millones de pesos, según se lee en el documento, incurrir "en la infracción contenida en los literales i) y l) del artículo 83 del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol, en el partido a disputarse por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Betplay".

¿Qué pasó entre el DIM y Boyacá Chicó?

Cabe recordar que todo este lío jurídico y por ende extradeportivo, comenzó cuando el pasado lunes, Independiente Medellín no logró llegar, por restricciones derivadas del paro minero, de Paipa a Tunja, sede del partido de ida, lo que motivó el aplazamiento del partido para el día siguiente, el cual Boyacá Chicó accedió a jugar y terminó perdiendo, en la cancha por un marcador de 1-4. Además, precisamente el DIM ya tiene un antecedente de pérdida de puntos por no presentarse -lo que sancionó también en esta oportunidad la Dimayor- cuando no llegó a Montería, en medio de un paro armado ilegal, para disputar un partido de Liga.

Comunicado del DIM sobre partido por Copa Betplay con Boyacá Chicó