DT de Atlético Nacional se molestó cuando le preguntaron por un jugador: "No tiene sentido"

Se jugó la undécima fecha del fútbol colombiano en el estadio Atanasio Girardot. Atlético Nacional goleó y gustó ante La Equidad (5-0) y dejó buenas sensaciones pese a jugar con poco público en casa.

En rueda de prensa, el técnico William Amaral, manifestó estar feliz porque el equipo se está “acercando a la idea de juego, y es que, según él se vio un planteamiento ofensivo con posesión de pelota que posteriormente fue reflejado en el resultado.

No obstante, no todo fue felicidad para el brasileño en su atención a medios de comunicación ya que una pregunta no le gustó mucho, pues le preguntaron qué había pasado con Tomás Ángel, de quien hace algunas rumoreó de un posible ‘veto’ por parte de las directivas verdolagas.

"Maximiliano Cantera y Tomás Ángel: no tiene sentido hablar de jugadores que no estuvieron en la nómina como: Yair Mena y Jayder Asprilla, no tiene sentido. Vamos hablar de los jugadores que están. Vamos hablar de un jugador que no vino, hablemos del partido", manifestó el timonel brasileño a medios de comunicación.

Y es que ha crecido la polémica entorno a Tomás Ángel entre el hincha y la directiva de la institución. En agosto, un rumor nació en medios de comunicación de que se le habría informado al antioqueño que no renovarían su contrato por lo que no sería más tenido en cuenta, razón de sus no convocatorias.

"He visto que se genera una polémica de un posible veto, pero nada que ver. El profe tiene su plantilla de 30 jugadores y es él quien decide quién juega y quién no. Incluso ha jugado contra Jaguares, fue convocado al partido de Copa Libertadores (...) No podemos que nada que no se convoca un jugador se genere una polémica que no es, con Tomás esperamos renovar su contrato. Sabemos que él tiene la voluntad, pero hoy es jugador de Atlético Nacional”, dijo en su momento Esteban ‘Palillo’, uno de los miembros de la directiva del club.

Tomas Ángel

Por ahora, Atlético Nacional y William Amaral centrarán su atención en la fecha 12 de la Liga BetPlay del próximo domingo, 17 de septiembre, cuando los verdolagas visiten al Junior de Barranquilla en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

